|
Украинский дальнобойщик пытался контрабандой ввезти в Беларусь 100 тысяч долларов
09.07.2019 14:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На белорусско-украинской границе сотрудники у водителя грузового автомобиля изъяли крупную сумму денег,
46-летний украинец ехал Volvo через пункт пропуска «Верхний Теребежов». Во время таможенного контроля в кабине среди личных вещей водителя нашли сверток, обмотанный скотчем, в котором находилось 100 тысяч долларов.
За перемещение через границу незадекларированной валюты в крупном размере возбуждено уголовное дело за контрабанду.
«Обязательному таможенному декларированию подлежат перемещаемые через границу наличные денежные средства в эквиваленте свыше 10 тыс. долларов», — напомнили в Брестской таможне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возбуждено уголовное дело.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)