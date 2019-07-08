Украинский дальнобойщик пытался контрабандой ввезти в Беларусь 100 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

На белорусско-украинской границе сотрудники у водителя грузового автомобиля изъяли крупную сумму денег, сообщает Брестская таможня.

46-летний украинец ехал Volvo через пункт пропуска «Верхний Теребежов». Во время таможенного контроля в кабине среди личных вещей водителя нашли сверток, обмотанный скотчем, в котором находилось 100 тысяч долларов.

За перемещение через границу незадекларированной валюты в крупном размере возбуждено уголовное дело за контрабанду.

«Обязательному таможенному декларированию подлежат перемещаемые через границу наличные денежные средства в эквиваленте свыше 10 тыс. долларов», — напомнили в Брестской таможне.