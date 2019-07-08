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В Браслав зовут волонтеров - искать остатки зданий древнего монастыря
09.07.2019 14:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 1 по 15 августа на острове Монастырь на озере Неспиш в Браславском районе пройдут археологические раскопки. Здесь будут искать остатки подвалов старого монастыря. На раскопки приглашают волонтеров из Беларуси, Польши, Латвии и Литвы. Расходы по транспорту, питанию и проживанию организатор проекта — Центр регионального развития «Браслав» — берет на себя.
Исследованием истории монастыря, который стоял на одноименном острове 500 лет назад, занимался браславчанин Константин Шидловский. Руководить раскопками будет известный историк и археолог Николай Плавинский.
— К сожалению, достоверной информации о том, как именно выглядел монастырь и сколько было строений на острове, нет. Известно лишь, что было несколько зданий: храм, постройки для монахов, звонница и два моста, соединяющих остров с берегом. Сваи одного моста дайверы обнаружили в прошлом году, — рассказали TUT.BY в Центре регионального развития «Браслав».
Возможно, на раскопках удастся найти остатки подвалов зданий и понять их размеры, чтобы впоследствии восстановить монастырь и вернуть этому месту его историческое значение.
Дополнительная информация — по телефону: +375 33 354−27−10 (Алена).
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