В Браслав зовут волонтеров - искать остатки зданий древнего монастыря

Источник материала: Tut.by

С 1 по 15 августа на острове Монастырь на озере Неспиш в Браславском районе пройдут археологические раскопки. Здесь будут искать остатки подвалов старого монастыря. На раскопки приглашают волонтеров из Беларуси, Польши, Латвии и Литвы. Расходы по транспорту, питанию и проживанию организатор проекта — Центр регионального развития «Браслав» — берет на себя.





Исследованием истории монастыря, который стоял на одноименном острове 500 лет назад, занимался браславчанин Константин Шидловский. Руководить раскопками будет известный историк и археолог Николай Плавинский.

— К сожалению, достоверной информации о том, как именно выглядел монастырь и сколько было строений на острове, нет. Известно лишь, что было несколько зданий: храм, постройки для монахов, звонница и два моста, соединяющих остров с берегом. Сваи одного моста дайверы обнаружили в прошлом году, — рассказали TUT.BY в Центре регионального развития «Браслав».



Остаток сваи одного из мостов

Возможно, на раскопках удастся найти остатки подвалов зданий и понять их размеры, чтобы впоследствии восстановить монастырь и вернуть этому месту его историческое значение.

Дополнительная информация — по телефону: +375 33 354−27−10 (Алена).

Мужскую обитель с церковью и жилыми зданиями построили на острове в XV веке. Монастырь владел озером и несколькими окрестными поселениями. С берегом остров соединялся двумя мостами, возле главного из них для путешественников работал заездный двор. Паломники приезжали в монастырь, чтобы поклониться чудотворной иконе Матери Божьей Браславской «Владычица озер». Из-за большого количества людей богослужения проходили в поле, прямо на берегу озера. В 1832 году на острове случился сильный пожар, он не пощадил монастырских строений. А икона уцелела. По легенде, ее нашли на соседнем острове Святом. Оттуда образ перенесли в алтарь Браславского костела, где она находится и сейчас.