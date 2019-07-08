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Система учёта многодетных семей будет создана в Беларуси к концу года

09.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Система учёта многодетных семей будет создана в Беларуси к концу года
В Беларуси до 1 января 2020 года будет создана автоматизированная информационная система учета многодетных семей. Соответствующий Указ № 264 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Создание АИС позволит усовершенствовать систему учета многодетных семей, актуализировать данные о таких семьях в режиме реального времени, проводить на постоянной основе мониторинг этой социальной группы населения. Все это будет способствовать повышению эффективности работы государственных органов с многодетными семьями» — отметили в пресс-службе.

Система будет содержать информацию, в том числе персонального характера, о несовершеннолетних детях из многодетных семей, их родителях, опекунах, попечителях.

Обеспечивать создание и функционирование АИС будет Министерство труда и социальной защиты, которое и станет ее владельцем. Источниками информации станут системы и ресурсы МВД, Министерства здравоохранения и Министерства образования.

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