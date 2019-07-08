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Система учёта многодетных семей будет создана в Беларуси к концу года
09.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Система будет содержать информацию, в том числе персонального характера, о несовершеннолетних детях из многодетных семей, их родителях, опекунах, попечителях.
Обеспечивать создание и функционирование АИС будет Министерство труда и социальной защиты, которое и станет ее владельцем. Источниками информации станут системы и ресурсы МВД, Министерства здравоохранения и Министерства образования.
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