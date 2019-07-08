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До конца недели не будет горячей воды в некоторых домах в центре Пинска

09.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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До конца недели не будет горячей воды в некоторых домах в центре Пинска
В связи с текущем ремонтом участка тепловой сети с 9 по 14 июля будет отсутствовать горячее водоснабжение в жилых домах по ул. Днепровской флотилии, 53, 55 и по ул. Куликова, 22.

Напомним, с 8 по 18 июля проводятся испытания трубопроводов тепловых сетей от Западной мини-ТЭЦ. На этот период прекращена подача тепловой энергии от Западной мини-ТЭЦ потребителям на нужды горячего водоснабжения (районы улиц Центральной, Первомайской (от кольца к городской больнице), Солнечной, Парковой, Клещева, Рокоссовского, Студенческой, Технической и пр-та Жолтовского).

По информации официального сайта Пинского горисполкома.

 

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