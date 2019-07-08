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В Браславе задержали женщину, которая увозила проститутками в Польшу белорусок из неблагополучных семей

09.07.2019 14:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Браславе милиция задержала 49-летнюю безработную женщину. По версии следствия, на жизнь она зарабатывала поставкой «живого товара» в Польшу: вербовала белорусок для занятия проституцией. Об этом сообщает МВД.

Четвертый канал поставок девушек за рубеж пресечен сотрудниками подразделения по противодействию торговле людьми Витебской области с начала года.

Как рассказал заместитель начальника УНиПТЛ УВД Витебского облисполкома Олег Горбачев, сотрудниками было установлено, что данная женщина на протяжении 15 лет занималась проституцией в Польше, где познакомилась с 39-летним местным жителем.

Совместно с ним открыла в Варшаве нелегальное заведение по предоставлению сексуальных услуг. Деятельность борделя была замаскирована под массажный салон, что позволило браславчанке длительное время оставаться незамеченной для местных правоохранителей.

Работниц она вербовала в Витебской области среди женщин из неблагополучных семей, злоупотребляющих спиртными напитками, имеющих долги. Женщина брала на себя оплату расходов по изготовлению выездных документов, транспортных расходов, погашала имеющиеся у жертв долги на территории Беларуси, тем самым вовлекая жертв в долговую кабалу.

При попытке вывоза очередной жертвы, 27-летней жительницы Витебщины, женщина и была задержана. В отношении нее возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса (Организация и использование занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства).

Сейчас милиция ищет других возможных жертв браславчанки, а также ее возможных подельников.

 
 
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