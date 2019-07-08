Лето – время не для скуки!

Источник материала: Единство

Во время экскурсий по воинской части ребята посетили казарму, воочию увидели как живут солдаты. - Да у них такие же условия как у нас дома, только живут они дружно – все вместе в заключении подытожили они. Посетили столовую, где познакомились с меню современного солдата. По дороге в парк боевых машин посмотрели полосу препятствий, места для занятий спортом, которому в полку уделяется большое внимание. В парке боевых машин показали технику, состоящую на вооружении, рассказали ее предназначение и характеристики. С детьми провели занятие по разборке и сборке автомата Калашникова, попутно рассказав и о легендарном конструкторе.

В клубе воинской части детям показали и рассказали о знаках различия, продемонстрировали образцы формы одежды, костюм «лешего», придуманный и изготовленный умельцами полка, а также общевойсковой рацион питания (сухой паек). В комнате Боевой славы рассказали историю формирования воинской части. Теоретические знания чередовали с практическими, ведь маленьким непоседам нужно постоянно менять деятельность. Каждый военнослужащий должен уметь оказывать взаимопомощь, вот и ребятам предложили потренироваться в наложении друг дружке медицинских повязок. Они были в восторге, каждый старался поучаствовать.

Время пролетало незаметно. Уходя домой многие мальчишки говорили: «Я с удовольствием пойду служить в армию».

Майор Татьяна Журавель