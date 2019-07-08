ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лето – время не для скуки!

09.07.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Во время экскурсий по воинской части ребята посетили казарму, воочию увидели как живут солдаты. - Да у них такие же условия как у нас дома, только живут они дружно – все вместе в заключении подытожили они. Посетили столовую, где познакомились с меню современного солдата. По дороге в парк боевых машин посмотрели полосу препятствий, места для занятий спортом, которому в полку уделяется большое внимание. В парке боевых машин показали технику, состоящую на вооружении, рассказали ее предназначение и характеристики. С детьми провели занятие по разборке и сборке автомата Калашникова, попутно рассказав и о легендарном конструкторе.

В клубе воинской части детям показали и рассказали о знаках различия, продемонстрировали образцы формы одежды, костюм «лешего», придуманный и изготовленный умельцами полка, а также общевойсковой рацион питания (сухой паек). В комнате Боевой славы рассказали историю формирования воинской части. Теоретические знания чередовали с практическими, ведь маленьким непоседам нужно постоянно менять деятельность. Каждый военнослужащий должен уметь оказывать взаимопомощь, вот и ребятам предложили потренироваться в наложении друг дружке медицинских повязок. Они были в восторге, каждый старался поучаствовать.

Время пролетало незаметно. Уходя домой многие мальчишки говорили: «Я с удовольствием пойду служить в армию».

Майор Татьяна Журавель

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лето – прекрасная пора для отдыха, оздоровления и, конечно же, время познания чего-нибудь нового и неизвестного. Мальчишки и девчонки летних оздоровительных...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно прошел ливень - и затопил центр города
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика