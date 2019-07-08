«Вспомнил о маме только на задаче про кота». Мама и сын сдали ЦТ по физике, и у обоих высокий балл

Источник материала: Tut.by

Татьяна Ивановна Прокопович — учитель физики в школы № 2 города Поставы. Идея сдать ЦТ по своему предмету была у нее давно, но до ближайшего пункта тестирования от их города километров сто. Вырваться сначала на регистрацию, а потом на тест, было непросто, но в этом году все совпало. Физику сдавал ее сын Миша — и мама поехала вместе с ним.



Фото в редакцию прислал Михаил Прокопович

Результат у мамы 97, у Миши — 89. Оба они своими баллами не очень довольны.

— Мне, конечно, нечем хвастаться, — говорит Татьяна Ивановна. — До сих пор не дает мне покоя задача В12, с которой я не справилась. Жду, когда появятся сборники, хочу еще раз посмотреть на условие и все-таки ее решить. А так тест был хороший. В первые годы, когда тестирование только появилось, задания подбирали очень сложные, сейчас все полностью приближено к школьной программе.

Миша тоже не сделал В12 и ошибся с вычислениями в задании В4. Последнее особенно обидно. Все-таки знал, как решать. Хотя, если честно, грустить ему не стоит: у школьника 356 баллов — 82 по математике, 87 по белорусскому, 89 по физике и 98 аттестат.

— Татьяна Ивановна, а вы с сыном математику и язык сдавать не пробовали?

— Только онлайн, — улыбается мама. — Делала тесты по русскому и белорусскому на сайте РИКЗ и на TUT.BY. Получилось неплохо.

«Мама до последнего думала: идти или нет»

Идея поехать вместе на тест — мамина. Но если бы не сын, Татьяна Ивановна вряд ли бы ее реализовала. Обстановка на ЦТ волнительная, мама переживала: вдруг, если попадут в одну аудиторию, Мише это помешает сосредоточится.

— Она до последнего думала: идти или нет, — вспоминает сын. — В какой-то момент мне даже пришлось ее уговаривать.

С мамой и сыном физику сдавали еще семь Мишиных одноклассников. Мальчишка учился на физико-математическом профиле. Физику у них ведет Татьяна Ивановна, вместе на уроках и факультативах готовились, вместе и писали. Написали, кстати, очень неплохо.

Тест все сдавали в Молодечно, и, что самое интересное, все попали в разные аудитории. Перед ЦТ, вспоминает Миша, мама волновалась больше всех и объясняет это просто. Они-то с ребятами уже ездили на РТ, написали по два ЦТ, а Татьяна Ивановна на тестировании впервые.

— Когда раздали тест, пробежалась по заданиям, — не скрывает эмоций педагог. — В принципе, все мы с детьми решали, поняла: ребята должны справиться — и успокоилась.

— А еще мама волновалась, вдруг галочку не туда поставит, — шутит над Татьяной Ивановной сын. — Я у нее как-то спрашивал: «А если ты наберешь меньше меня, расстроишься?» Она ответила: «Нет, но мне будет неловко».

Хотя, случись так, мама бы сыном очень городилась. Мы же интересуется: «А как вы готовились к ЦТ?»

— Я — никак, — говорит Татьяна Ивановна. — А Миша — с классом на уроках и факультативах. Дома хотелось бы его побольше заставить решать, но он не поддавался.

— Немного ленился, — продолжает мамину мысль сын.

— Но он быстро схватывает, и, если садился за учебники, физика ему давалась легко, — хвалит Мишу мама. — По белорусскому и математике ему тоже хватило уроков и факультативов. У Миши эти предметы вели очень сильные педагоги. С пятого класса они хорошо занимались, поэтому в 11-м оставалось только повторить и набить руку на тестах.

— Миша, а мама-учитель тебя часто к доске вызывала?

— Как и всех, особой разницы не чувствовал, — отвечает сын. — Разве что дома, если вдруг возникал вопрос в каком-то задании, я мог быстро все спросить и уточнить.

«Тем, у кого высокий результат, думаю, волноваться не стоит»

Как считали баллы по новой системе, мама с сыном не очень разобрались.

— Мама не решила одну задачу, у нее 97 баллов, я не справился с двумя — и у меня 89, мой знакомый не сделал три задания — у него 85, — рассуждает Миша. — Мне сложно понять логику расчетов. С другой стороны, баллы всех абитуриентов считали одинаково. Все оказались в равных условиях. Думаю, тем, у кого высокий результат, волноваться не стоит. А вот ребятам, которые получили средний результат, придется попереживать.

Сам Миша собирается поступать на энергетический факультет БНТУ. Хочет стать инженером-энергетиком. Если сравнивать с прошлым годом, баллов должно хватить.

— А помогло то, что на одном из ЦТ мама сидела в соседней аудитории?

— Когда получил задания, сразу об этом забыл, — улыбается Миша. — Почему-то вспомнил о ней на задаче про кота, который прыгал со шкафа на люстру. Еще подумал, если не решу, то мама меня убьет.

— И как?

— Это В4, — улыбается школьник. — Задание, где я ошибся в расчетах, но мама не ругала.