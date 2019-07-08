Администрация Президента проведет в июле приемы граждан

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9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Президента продолжает проводить приемы граждан в Минске и регионах. Очередные встречи запланированы на 10, 12, 18 июля, сообщает БЕЛТА.

Президент Александр Лукашенко держит работу с обращениями граждан на постоянном контроле. Личный контакт представителей власти с населением, встречи с трудовыми коллективами, гражданами - одна из самых удобных и востребованных форм работы, которая позволяет не только узнать и решить беспокоящие граждан вопросы, но и провести мониторинг ситуации, оценить работу вертикали власти.

Так, 10 июля глава Администрации Президента Наталья Кочанова будет принимать граждан, их представителей, представителей юридических лиц в резиденции Президента в Минске.

На 12 июля запланировано общение заместителя главы Администрации Валерия Мицкевича с гражданами во время выездного приема в Ошмянском райисполкоме.

Начальник главного управления кадровой политики Юрий Кривошеев выслушает заявителей 18 июля в резиденции Президента в Минске.

Записаться можно по телефонам приемной граждан и представителей юридических лиц резиденции главы государства (+375-17-222-37-78) и отдела по работе с обращениями граждан соответствующего исполкома.-0-