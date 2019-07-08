Новый поезд от «Штадлер» начнет ходить в минском метро в августе - сентябре

Источник материала: Tut.by

В августе — сентябре в минском метро начнет ходить первый поезд производства «Штадлер Минск». Об этом сообщает БелаПАН.



Поезд для Минского метро на заводе «Штадлер-Минск»

В августе-сентябре в столичном метро начнет ходить первый поезд производства предприятия «Штадлер Минск», рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

— В августе — сентябре выйдет один состав метро производства «Штадлер-Минск» и пять составов — в декабре, — уточнил он.

Контракт на поставку десяти поездов для столичного метро с заводом «Штадлер-Минск» подписали в январе 2017 года. Он предусматривает поставку шести четырехвагонных и четырех пятивагонных поездов.

Первый поезд для метро, сделанный в Беларуси, Минск привезли первый поезд метро, сделанный в Беларуси. Фотофакт">привезли в Минск 1 апреля.

За 2019 год в Минский метрополитен поставят шесть составов для третьей линии.

— К моменту, когда сдадут первый участок третьей линии, составы уже должны быть обкатаны, машинисты должны быть готовы, сформированы поездные бригады, — рассказывали TUT.BY на заводе «Штадлер-Минск».

В 2020 году запланирована поставка еще четырех составов.