Милиция ищет жертв подозреваемого в педофилии из Молодечно и в других регионах

Источник материала: Tut.by

Милиция продолжает розыск возможных пострадавших от действий 51-летнего жителя Молодечно. Его подозревают в преступлениях против детей, идет розыск вероятных жертв в разных регионах, учитывая профессию фигуранта. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Подозреваемым оказался прораб одной из фирм в Молодечно. Первоначально милиции было известно о трех случаях насильственных действий сексуального характера над детьми, которые произошли в начале лета в городе. Потом нашли еще двух пострадавших девочек.

«Сотрудники милиции небезосновательно полагают, что от преступных действий фигуранта могли пострадать не только дети в райцентре, но и тех регионах, где он бывал по служебным делам», — говорят в МВД.

Мужчина арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 167 Уголовного кодекса (Насильственные действия сексуального характера). За такое грозит от 8 до 15 лет заключения. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.



Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

В милиции отмечают, что мужчина не представлялся детям по имени, но мог запомниться большим размером ноги, высоким ростом и худощавым телосложением.

Тех, кто узнал мужчину на фото и владеет информацией о его противоправной деятельности, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (0176) 77 19 11, 8 (029) 154 37 60, 8 (0176) 77 16 56 (оперативно-дежурная служба) или на общий 102. Можно обратиться лично по адресу: Молодечно, улица Галицкого, дом 23.

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