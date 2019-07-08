ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция ищет жертв подозреваемого в педофилии из Молодечно и в других регионах

09.07.2019 15:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Милиция продолжает розыск возможных пострадавших от действий 51-летнего жителя Молодечно. Его подозревают в преступлениях против детей, идет розыск вероятных жертв в разных регионах, учитывая профессию фигуранта. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Подозреваемым оказался прораб одной из фирм в Молодечно. Первоначально милиции было известно о трех случаях насильственных действий сексуального характера над детьми, которые произошли в начале лета в городе. Потом нашли еще двух пострадавших девочек.

«Сотрудники милиции небезосновательно полагают, что от преступных действий фигуранта могли пострадать не только дети в райцентре, но и тех регионах, где он бывал по служебным делам», — говорят в МВД.

Мужчина арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 167 Уголовного кодекса (Насильственные действия сексуального характера). За такое грозит от 8 до 15 лет заключения. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.


Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

В милиции отмечают, что мужчина не представлялся детям по имени, но мог запомниться большим размером ноги, высоким ростом и худощавым телосложением.

Тех, кто узнал мужчину на фото и владеет информацией о его противоправной деятельности, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (0176) 77 19 11, 8 (029) 154 37 60, 8 (0176) 77 16 56 (оперативно-дежурная служба) или на общий 102. Можно обратиться лично по адресу: Молодечно, улица Галицкого, дом 23.

Конфиденциальность гарантируется.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следствию известны уже пять пострадавших детей, но их может быть больше.
 
Новости дня
Новости общества
 
До конца недели не будет горячей воды в некоторых домах в центре Пинска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика