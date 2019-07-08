Возле входа на станцию метро «Тракторный завод» выставляли оцепление из-за подозрительного чемодана

Источник материала: Tut.by

Примерно с 14.30 временно ограничено движение людей возле одного из выходов со станции метро «Тракторный завод» в Минске. Об этом в соцсетях сообщали очевидцы.

«Станция закрыта по техническим причинам», — такую табличку на дверях станции заметил один из читателей TUT.BY. Однако в пресс-службе метрополитена заявили: подземка работает в штатном режиме.

В милиции уточнили: им поступило сообщение, что снаружи возле входа на станцию находится подозрительный чемодан, и владельца рядом нет.

«На место выбыли сотрудники милиции, проводится проверка. На данный момент переход в метро перекрыт, усилены меры безопасности на прилегающей территории», — сообщает в Twitter столичная милиция.

Позже правоохранители добавили : в чемодане обнаружили одежду и продукты, запрещенных предметов нет. Сотрудники милиции устанавливают хозяина оставленных вещей.