﻿ Возле входа на станцию метро «Тракторный завод» выставляли оцепление из-за подозрительного чемодана. 21.by
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Возле входа на станцию метро «Тракторный завод» выставляли оцепление из-за подозрительного чемодана

09.07.2019 15:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Примерно с 14.30 временно ограничено движение людей возле одного из выходов со станции метро «Тракторный завод» в Минске. Об этом в соцсетях сообщали очевидцы.

«Станция закрыта по техническим причинам», — такую табличку на дверях станции заметил один из читателей TUT.BY. Однако в пресс-службе метрополитена заявили: подземка работает в штатном режиме.

В милиции уточнили: им поступило сообщение, что снаружи возле входа на станцию находится подозрительный чемодан, и владельца рядом нет.

«На место выбыли сотрудники милиции, проводится проверка. На данный момент переход в метро перекрыт, усилены меры безопасности на прилегающей территории», — сообщает в Twitter столичная милиция.

Позже правоохранители добавили: в чемодане обнаружили одежду и продукты, запрещенных предметов нет. Сотрудники милиции устанавливают хозяина оставленных вещей.

 
Теги: Минск
 
 
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