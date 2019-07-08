Источник материала: Tut.by

Начальника лаборатории Лидского молочно-консервного комбината будут судить за взятки, сообщает Генпрокуратура.

Женщину обвиняют в нескольких эпизодах: по мнению следствия, с ноября 2017 года по декабрь 2018-го она получил взяток на общую сумму около 10 тысяч рублей.

Материальные ценности обвиняемая получала от представителя фирмы «Омега-лакт» за обеспечение закупок у этого поставщика различных видов тест-систем для экспресс-анализов обнаружения антибиотиков в молоке, а также для контроля санитарного состояния оборудования молочно-консервного комбината.

Женщина в ожидании суда на свободе под личным поручительством.