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Начальника лаборатории Лидского молочно-консервного комбината будут судить за взятки
09.07.2019 15:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Начальника лаборатории Лидского молочно-консервного комбината будут судить за взятки,
Женщину обвиняют в нескольких эпизодах: по мнению следствия, с ноября 2017 года по декабрь 2018-го она получил взяток на общую сумму около 10 тысяч рублей.
Материальные ценности обвиняемая получала от представителя фирмы «Омега-лакт» за обеспечение закупок у этого поставщика различных видов тест-систем для экспресс-анализов обнаружения антибиотиков в молоке, а также для контроля санитарного состояния оборудования молочно-консервного комбината.
Женщина в ожидании суда на свободе под личным поручительством.
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