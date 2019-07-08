Белорусские школьники завоевали золото на Международном турнире юных математиков

Источник материала: Tut.by

Золото XI Международного турнира юных математиков (International Tournament of Young Mathematicians) завоевала команда, в которое вошли шесть человек. сообщает пресс-служба БГУ.

Турнир проходил в Барселоне. Первое место белорусы разделили с французской сборной. В состав золотых призеров вошли лицеисты БГУ Юлия Желтовская и Мария Захарнева, девятиклассник Дмитрий Горовой (гимназия № 75 Минска), десятиклассница Екатерина Дуль (гимназия № 41 Минска), выпускники Владимир Кузьмицкий (гимназия № 29 Минска) и Александр Печёнкин (гимназия № 71 Гомеля).

Всего на международном турнире Беларусь представили две сборные. Вторая команда завоевала серебряные медали. В ее составе: десятиклассник Никита Баранов и выпускник Даниил Гомза (гимназия № 41 Минска), десятиклассник Андрей Гончаренко (гимназия № 71 Гомеля), девятиклассница Марина Горбач (гимназия № 4 Минска), выпускник Антон Суравежкин (гимназия № 29 Минска) и десятиклассник Лицея БГУ Мирон Ладыженко.

Научными руководителями белорусских сборных были сотрудники и студенты ФПМИ БГУ: доценты Павел Мандрик, Борис Задворный, Максим Васьковский, ассистенты Ярослав Задворный, Анастасия Хмыз, студенты Антон Воронько и Николай Прохоров.

Также подготовкой старшеклассников занимались четверокурсница механико-математического факультета БГУ Лиана Хазалия и старший преподаватель Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины Вячеслав Мурашко.

Всего в XI Международном турнире юных математиков принимали участие 15 команд из 10 стран: Беларуси, Болгарии, Германии, Грузии, Польши, России, Румынии, Таиланда, Украины и Франции. Кроме того, на турнире присутствовали члены-наблюдатели из Испании.

Интеллектуальное состязание включало несколько математических боев, где команды презентовали свои исследования по предложенным заданиям и выступали в роли оппонентов для других участников.

За все годы выступления в турнире на счету белорусских команд 15 медалей: 7 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые. Это лучший результат среди всех стран-участниц. Одним из основателей и организаторов Международного турнира юных математиков является ФПМИ БГУ.