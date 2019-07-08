Более 100 тыс. незадекларированных долларов США обнаружили пограничники в пункте пропуска «Верхний Теребежов» у водителя грузового авто

Источник материала: Навiны Палесся



На белорусско-украинской границе сотрудники Брестской таможни обнаружили крупную сумму незадекларированной валюты у водителя грузового автомобиля.

46-летний гражданин Украины следовал на транспортном средстве VOLVO через республиканский пункт таможенного оформления «Верхний Теребежов». При выезде из Беларуси он заявил об отсутствии товаров для личного пользования, которые подлежат декларированию.

Однако при проведении таможенного контроля в кабине среди личных вещей водителя автомобиля обнаружен сверток, обмотанный скотчем. В нем находились подлежавшие таможенному декларированию 100 тыс. долларов США.

За перемещение через границу незадекларированной валюты в крупном размере Брестской таможней в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Контрабанда).





Брестская таможня напоминает гражданам, что при перемещении через таможенную границу незадекларированных наличных денежных средств в размере, превышающем в эквиваленте 30 000 долларов США, предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа, или ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишения свободы на тот же срок.

Обязательному таможенному декларированию подлежат перемещаемые через границу наличные денежные средства в эквиваленте свыше 10 000 долларов США.

Оперативное видео по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=NhFeDFY1cYU

Брестская таможня