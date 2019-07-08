График отключения горячей воды в Орше на июль и август

Источник материала: Tut.by

В Орше перенесли сроки проведения испытаний и ремонта тепловых сетей филиала «Оршанская ТЭЦ» по зоне теплоснабжения Оршанской ТЭЦ и котельной «Орша Восточная». Об этом предупреждает издание Орша.eu.

С 23 июля по 6 августа будет отключено горячее водоснабжение у жителей микрорайонов Восточный, Черемушки, Привокзальный.

С 23 по 30 июля будет отключено горячее водоснабжение у жителей микрорайонов Центр, Островского, Свердлова, Северный, а также на улице Пограничная-16а, 18,20; Советская-25а, 27а; Социалистическая-2а; Пограничная-4.

Также с 13 по 20 августа будет отключена горячая вода у жителей микрорайонов Центр, Островского, Свердлова, Северный.