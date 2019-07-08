В Гродно назревает конфликт между пешеходами и любителями сегвеев и электросамокатов

Источник материала: Tut.by

Где можно кататься на сегвеях — на проезжей части, тротуарах или велодорожке, с какой скоростью разрешено ездить и насколько это полезно, разбирался «Вечерний Гродно».





Сегвей представляет собой увеличенную копию самоката, разница лишь в том, что колеса у него расположены по обе стороны от водителя (гироскутер, в отличие от сегвея, без рулевого столба). Работает он по принципу самобалансировки. Чтобы начать двигаться, ускориться или, наоборот, остановиться, достаточно незначительно изменить наклон тела. Никаких обучающих курсов те, кто на них катается, не проходят. Владельцы пунктов проката говорят, что это и не нужно, овладеть техникой может даже ребенок в течение 5−10 минут: наклоняешь корпус вперед — увеличиваешь скорость, отклоняешься назад — замедляешься, поворачиваешь с помощью руля. Колеса вращаются при помощи электродвигателя. Заряжается сегвей от обычной розетки, заряда хватает на 6−10 часов, или 40 км.





Модный девайс появился в Гродно недавно. Первая точка проката открылась в 2013 году. Сейчас в городе несколько пунктов, в основном в центре — на Советской площади и на улице Дзержинского, есть прокаты на Вишневце и Санаторной улице, 23. Был в Ольшанке, но из-за невостребованности инвентаря его закрыли. Перед поездкой водителей инструктируют. Пятнадцать минут аренды стоят 3 рубля, час — 8 рублей. Кататься на электросамокатах могут даже маленькие дети, главное, чтобы подходил по весу и росту, говорят владельцы проката.

Пока сегвей скорее игрушка, немногие используют его в личных целях: на них удобно передвигаться по тротуарам, объезжая пробки на дорогах, и даже перевозить багаж. Это средство передвижения развивает скорость в среднем до 20 км/ч, что злит пешеходов.

— Пешеходам, наверное, скоро нужно будет летать по воздуху: раньше приходилось уворачиваться от велосипедистов, а теперь еще и от сегвеев, — сетует гродненка Наталья, которая живет неподалеку от пункта проката на Вишневце. — Вечером детей на электросамокатах полно. Ездят быстро, их не слышно. Только успевай лавировать между ними. В случае чего сегвей быстро не затормозит: можно и на пешехода налететь, и себя покалечить.

Проблема актуальна и для Пышков, где пешеходов, велосипедистов и любителей нового развлечения всегда много. Владельцы проката успокаивают: сегвей не опаснее велосипеда, к тому же разогнаться больше максимальной скорости не получится — на них установлены ограничители. Кроме того, контролировать скорость, говорят они, можно с помощью специального приложения на смартфоне.

Но это не всегда спасает. По данным городской поликлиники № 7, только за 20 дней июня с травмами различной степени тяжести, в том числе и после катания на сегвеях, в медучреждениях города побывало 700 детей.





— Гироскутеры, моноколеса, электросамокаты, сегвеи не способствуют развитию физической активности детей, как, например, велосипед, а при их неправильном использовании можно получить серьезные травмы. Лучший способ — следить за ребенком, каждый день напоминать ему об элементарных правилах безопасности, — говорит заведующая педиатрическим отделением ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно» Жанна Кметик.

Электрический транспорт есть, а норм нет

Несмотря на то что в Беларуси средств персональной мобильности становится все больше, норм их использования пока нет.





— Электросамокаты не нужно регистрировать в ГАИ. Тех, кто на них ездит, нельзя отнести к пешеходам, автомобилистам или велосипедистам. Законом не регулируются ни скорость девайса, ни возраст водителя, который им может управлять, ни то, где можно или нельзя на них кататься. В случае столкновения с пешеходом это не будет считаться ДТП, — говорит старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления ГАИ УВД облисполкома Олег Дук.

Выходит, хозяевам гироскутеров, сегвеев, электросамокатов нужно полагаться лишь на свой здравый смысл и инструкцию по эксплуатации.

— Наказать их можно только в том случае, если по их вине пешеходу причинены травмы, или они создали аварийную обстановку на дороге, — пояснил официальный представитель УВД облисполкома Максим Базыленко.

В ГАИ надеются на новый документ, который поможет отрегулировать этот вопрос. В проекте Указа, который касается дорожного движения , к пешеходам, помимо тех, кто передвигается в инвалидной коляске, на самокате, роликах, лыжах, с велосипедом, мопедом или мотоциклом, санками или коляской (тележкой), предлагают приравнять и тех, кто катается на самокатах, гироскутерах, сегвеях и прочих средствах персональной мобильности, скорость которых не более 25 км/ч. Однако пока это только проект.

В Израиле ездить на электрических велосипедах и самокатах можно с 16 лет и только по велодорожкам, если их нет — по правой стороне шоссе, кроме скоростных трасс. Использовать тротуары и пешеходные зоны строго запрещено. На сегвеях и гироскутерах (в Израиле их называют «ховерборд») разрешается ездить по тротуарам, но пользоваться ими можно только с 16 лет, при этом шлем обязателен. В Германии кататься на электросамокатах можно только по велодорожкам, а где их нет — по проезжей части, но с 14 лет. В Швеции электросамокаты, моноколёса, сегвеи приравниваются к мопедам и электровелосипедам и также разрешены только на велодорожках. В России владельцы электротранспорта приравнены к пешеходам и могут ездить по тротуарам. В Испании после того, как в результате наезда гонщика на электрическом самокате скончалась пенсионерка, установили ограничение скорости при передвижении по тротуарам — не более 25 км/ч. Во Франции, Бельгии, Люксембурге персональные средства мобильности разрешены на тротуарах и велодорожках, но двигаться можно не быстрее пешехода — не более 6 км/ч. В некоторых странах вовсе хотят запретить гироскутеры. Причин две: правила катания и некачественные китайские батареи в технике, которые могут взорваться.