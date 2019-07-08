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СК закрыл уголовные дела Ситника, связанные с двойными продажами ФОКа в столичной Малиновке

09.07.2019 16:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спустя почти два года ряд уголовных дел в отношении Михаила Ситника и Татьяны Троцкой, которые руководили компанией «Имобиленинвест», закрыты. Об этом TUT.BY сообщил Следственный комитет.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

В производстве главного следственного управления Центрального аппарата Следственного комитета находилось несколько уголовных дел, которые были возбуждены Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля в отношении должностных лиц ООО «Имобиленинвест» Михаила Ситника и Татьяны Троцкой.

По словам официального представителя Следственного комитета Беларуси Юлии Гончаровой, уголовные дела касались фактов хищений денежных средств путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенными группой лиц в крупном размере. Также в материалах дела фигурировал факт уклонения от погашения кредиторской задолженности.

— К материалам дела было приобщено решение Экономического суда города Минска об экономической состоятельности данного общества. Согласно решению суда, общество обладает достаточными активами по имеющимся долгам. В результате расследования следователи пришли к выводу, что уголовные дела в отношении данных лиц подлежат прекращению по различным основаниям. В том числе за отсутствием в деянии состава преступления, а также, в зависимости от статьи, — за истечением срока давности.

Дела закрыли в конце июня — в начале июля 2019 года.


Фото: страница Михаила Ситника в Facebook

Ранее партнеры Ситника заявляли о больших долгах перед кредиторами. На компании, с которыми был связан Михаил Ситник, в отделе принудительного исполнения наказаний заведены производства о взыскании задолженностей и по сей день.

От ООО «Имобиленинвест» требуют возместить 4 миллиона рублей. «АЗС-групп», продававшая абонементы в World Class, который планировали открыть в ФОКе, согласно реестру ОПИ, должна разным субъектам больше 350 тысяч рублей.

Напомним, компания «Имобиленинвест» была заказчиком строительства ФОКа на Рафиева, 55. ФОК строился по инвестиционному договору, а сроки сдачи объекта не раз переносились. После выяснилось, что между партнерами по бизнесу возник конфликт — компания осталась должна кредиторам и подрядчикам крупные суммы, инвесторы рассказывали о двойных продажах помещений ФОКа, начались суды.

В ноябре 2017 года ДФР возбудил уголовные дела по части 4 статьи 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК РБ в отношении руководителей компании «Имобиленинвест», Михаил Ситник был задержан. Позже его отпустили.

Ранее ДФР выявил, что в процессе строительства для реализации проекта компания на договорной основе посредством заключения инвестиционных договоров, предварительных договоров купли-продажи и договоров займа привлекала денежные средства физических и юридических лиц, которые намеревались приобрести в ФОКе нежилые помещения. Ущерб по уголовным делам ДФР составил около 900 тысяч рублей (450 тысяч долларов. — Прим. TUT.BY). Это те деньги, которые компания получила за повторную реализацию помещений ФОКа.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее ДФР выявил двойные продажи площадей ФОКа, стройкой которого руководил Михаил Ситник
 
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