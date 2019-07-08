|
СК закрыл уголовные дела Ситника, связанные с двойными продажами ФОКа в столичной Малиновке
09.07.2019 16:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Спустя почти два года ряд уголовных дел в отношении Михаила Ситника и Татьяны Троцкой, которые руководили компанией «Имобиленинвест», закрыты. Об этом TUT.BY сообщил Следственный комитет.
В производстве главного следственного управления Центрального аппарата Следственного комитета находилось несколько уголовных дел, которые были возбуждены Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля в отношении должностных лиц ООО «Имобиленинвест» Михаила Ситника и Татьяны Троцкой.
По словам официального представителя Следственного комитета Беларуси Юлии Гончаровой, уголовные дела касались фактов хищений денежных средств путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенными группой лиц в крупном размере. Также в материалах дела фигурировал факт уклонения от погашения кредиторской задолженности.
— К материалам дела было приобщено решение Экономического суда города Минска об экономической состоятельности данного общества. Согласно решению суда, общество обладает достаточными активами по имеющимся долгам. В результате расследования следователи пришли к выводу, что уголовные дела в отношении данных лиц подлежат прекращению по различным основаниям. В том числе за отсутствием в деянии состава преступления, а также, в зависимости от статьи, — за истечением срока давности.
Дела закрыли в конце июня — в начале июля 2019 года.
Ранее партнеры Ситника заявляли о больших долгах перед кредиторами. На компании, с которыми был связан Михаил Ситник, в отделе принудительного исполнения наказаний заведены производства о взыскании задолженностей и по сей день.
От ООО «Имобиленинвест» требуют возместить 4 миллиона рублей. «АЗС-групп», продававшая абонементы в World Class, который
Напомним, компания «Имобиленинвест» была заказчиком строительства ФОКа на Рафиева, 55. ФОК строился по инвестиционному договору, а сроки сдачи объекта не раз переносились. После выяснилось, что между партнерами по бизнесу возник конфликт — компания осталась должна кредиторам и подрядчикам крупные суммы, инвесторы рассказывали о двойных продажах помещений ФОКа, начались суды.
В ноябре 2017 года ДФР
Ранее ДФР выявил, что в процессе строительства для реализации проекта компания на договорной основе посредством заключения инвестиционных договоров, предварительных договоров купли-продажи и договоров займа привлекала денежные средства физических и юридических лиц, которые намеревались приобрести в ФОКе нежилые помещения. Ущерб по уголовным делам ДФР составил около 900 тысяч рублей (450 тысяч долларов. — Прим. TUT.BY). Это те деньги, которые компания получила за повторную реализацию помещений ФОКа.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее ДФР выявил двойные продажи площадей ФОКа, стройкой которого руководил Михаил Ситник
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)