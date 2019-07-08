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В Глубоком за 25 рублей продают бывший монастырь 1735-го года постройки
09.07.2019 16:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За одну базовую величину на аукцион выставлено здание бывшего монастыря кармелитов с подвалом в Глубоком, построенное в 1735 году. Это историко-культурная ценность 2-й категории,
Двухэтажное кирпичное здание монастыря общей площадью 1280 квадратных метров продается с начальной ценой в 25,5 рубля. Новый его владелец кроме собственно строения получит право на аренду участка земли площадью 0,1001 гектара на 40 лет.
Несмотря на то, что зданию присвоена 2-я категория как объекту историко-культурного наследия республиканского значения, об этом не упоминается в
Монастырь ордена босых кармелитов появился в Глубоком в XVII веке. В 1735 году костел монастыря был перестроен в стиле виленского барокко по проекту архитектора И. К. Глаубица. В это время и было построено каменное жилое здание монастыря и ворота. Католический монастырь был закрыт российскими властями в 1865 году после восстания Кастуся Калиновского. В 1892 году два крыла жилого корпуса были разобраны, сохранилось только одно, которое сейчас и выставлено на продажу.
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Двухэтажное кирпичное здание общей площадью 1280 квадратных метров выставили на аукцион.
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