В Глубоком за 25 рублей продают бывший монастырь 1735-го года постройки

Источник материала: Tut.by

За одну базовую величину на аукцион выставлено здание бывшего монастыря кармелитов с подвалом в Глубоком, построенное в 1735 году. Это историко-культурная ценность 2-й категории, пишет издание Народныя навіны Віцебска.



Фото: ngi.gki.gov.by

Двухэтажное кирпичное здание монастыря общей площадью 1280 квадратных метров продается с начальной ценой в 25,5 рубля. Новый его владелец кроме собственно строения получит право на аренду участка земли площадью 0,1001 гектара на 40 лет.

Несмотря на то, что зданию присвоена 2-я категория как объекту историко-культурного наследия республиканского значения, об этом не упоминается в объявлении о продаже. Лишь в условиях аукциона содержится требование о заключении охранного обязательства в течение тридцати календарных дней с момента перехода права собственности.

Монастырь ордена босых кармелитов появился в Глубоком в XVII веке. В 1735 году костел монастыря был перестроен в стиле виленского барокко по проекту архитектора И. К. Глаубица. В это время и было построено каменное жилое здание монастыря и ворота. Католический монастырь был закрыт российскими властями в 1865 году после восстания Кастуся Калиновского. В 1892 году два крыла жилого корпуса были разобраны, сохранилось только одно, которое сейчас и выставлено на продажу.