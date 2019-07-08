ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Глубоком за 25 рублей продают бывший монастырь 1735-го года постройки

09.07.2019 16:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

За одну базовую величину на аукцион выставлено здание бывшего монастыря кармелитов с подвалом в Глубоком, построенное в 1735 году. Это историко-культурная ценность 2-й категории, пишет издание Народныя навіны Віцебска.


Фото: ngi.gki.gov.by

Двухэтажное кирпичное здание монастыря общей площадью 1280 квадратных метров продается с начальной ценой в 25,5 рубля. Новый его владелец кроме собственно строения получит право на аренду участка земли площадью 0,1001 гектара на 40 лет.

Несмотря на то, что зданию присвоена 2-я категория как объекту историко-культурного наследия республиканского значения, об этом не упоминается в объявлении о продаже. Лишь в условиях аукциона содержится требование о заключении охранного обязательства в течение тридцати календарных дней с момента перехода права собственности.

Монастырь ордена босых кармелитов появился в Глубоком в XVII веке. В 1735 году костел монастыря был перестроен в стиле виленского барокко по проекту архитектора И. К. Глаубица. В это время и было построено каменное жилое здание монастыря и ворота. Католический монастырь был закрыт российскими властями в 1865 году после восстания Кастуся Калиновского. В 1892 году два крыла жилого корпуса были разобраны, сохранилось только одно, которое сейчас и выставлено на продажу.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двухэтажное кирпичное здание общей площадью 1280 квадратных метров выставили на аукцион.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно назревает конфликт между пешеходами и любителями сегвеев и электросамокатов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика