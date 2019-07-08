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В Беларуси в июне выпало 55% климатической нормы осадков

09.07.2019 16:11 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Беларуси в июне выпало 55% климатической нормы осадков
Фото из архива

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в июне выпало 55% климатической нормы осадков, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Средняя по Беларуси температура воздуха за июнь составила плюс 21 градус, что выше климатической нормы на 4,6 градуса. Наибольших значений отклонения от климатической нормы достигли на территории Брестской области, наименьших - на территории Витебской и Могилевской областей. В первый летний месяц отмечался недобор осадков - 55% климатической нормы, в результате чего на реках страны наблюдался в основном спад уровней воды", - сказали в Белгидромете.

Недобор осадков отмечался во всех трех декадах июня - 29%, 42% и 89% климатической нормы соответственно. Наименьшее количество осадков выпало на территории Витебской области (39% климатической нормы), а больше всего за месяц осадков выпало на территории Гомельской области (73%).

В первой декаде июня на реках страны происходил в основном спад уровней воды, лишь на отдельных участках Западной Двины, Вилии и Припяти наблюдался незначительный их рост, обусловленный выпадением осадков. На Припяти у деревни Черничи, ее притоках - реках Стыр, Горынь, Случь, Уборть и канале Бычок уровни воды превышали отметки выхода воды на пойму. Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдались на Немане у Гродно, Днепре у Могилева и Жлобина, Березине у Бобруйска, Соже у Кричева, Славгорода и Гомеля.

На реках преобладал спад уровней воды и во второй декаде июня, в результате чего на притоках Припяти реках Горынь, Случь, Уборть и канале Бычок уровни воды опустились ниже отметок выхода воды на пойму. Ухудшились условия для работы речного транспорта на Западной Двине у Витебска, Днепре у Речицы и Лоева, Березине у Светлогорска.

В начале третьей декады июня на реках наблюдался преимущественно спад уровней воды, в результате чего на Припяти у деревни Черничи и ее притоке реке Стыр уровни воды опустились ниже отметок выхода воды на пойму. Во второй половине декады наблюдались колебания уровней воды с суточной интенсивностью 1-18 см.

К концу июня водность большинства рек была на 30-60% меньше нормы, и лишь водность Западного Буга и Припяти оказалась на 30-50% больше нее. Уровни воды были близки к многолетним минимальным уровням воды за июнь на Западной Двине у Верхнедвинска, ее притоке реке Дисне у Шарковщины, Немане у Гродно, его притоке реке Щаре у Слонима и Соже у Гомеля, но не достигли этих значений. На реке Вилии у деревни Михалишки уровень воды опустился на 1 см ниже многолетнего минимального уровня воды за июнь (54 см).

Среднемесячная температура воды в реках составляла плюс 17-24 градуса, что на 1,4-4,7 градуса выше нормы.-0-

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в июне выпало 55% климатической нормы осадков, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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