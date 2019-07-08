Полторы недели в больнице - и домой. Мужчину, которого насквозь пробило доской на работе, выписали

Источник материала: Tut.by

Жителя Островецкого района, которого в конце июня на работе насквозь пробило доской, вылетевшей из станка, выписали из больницы. Об этом сообщает «Гродненская правда» со ссылкой на главного врача Островецкой ЦРБ Владимира Можейко.



Фото: grodno.mchs.gov.by

— Уже на четвертые сутки из реанимации его перевели в хирургическое отделение, а 2 июля он был выписан из больницы и на сегодняшний день продолжает амбулаторное лечение. Наблюдается у хирурга по месту жительства, — сообщил медик.

Напомним, на предприятии по производству коробочного картона рано утром 21 июня произошло ЧП : из станка вылетела трехметровая доска и насквозь пробила работника. Как поясняли на предпритии, защита станка сработала, но не полностью.

Мужчине невероятно повезло — жизненно важные органы были не задеты.

Кстати, похожий случай произошел в Гродно в марте 2015 года — тогда доска пробила 23-летнего рабочего. Как сообщала kp.by, когда мужчина подавал в многопильный станок очередную доску, она вылетела обратно и пробила его насквозь.