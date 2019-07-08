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Полторы недели в больнице - и домой. Мужчину, которого насквозь пробило доской на работе, выписали
09.07.2019 17:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жителя Островецкого района, которого в конце июня на работе насквозь пробило доской, вылетевшей из станка, выписали из больницы. Об этом
— Уже на четвертые сутки из реанимации его перевели в хирургическое отделение, а 2 июля он был выписан из больницы и на сегодняшний день продолжает амбулаторное лечение. Наблюдается у хирурга по месту жительства, — сообщил медик.
Напомним, на предприятии по производству коробочного картона рано утром 21 июня
Мужчине невероятно повезло — жизненно важные органы были не задеты.
Кстати, похожий случай произошел в Гродно в марте 2015 года — тогда доска пробила 23-летнего рабочего. Как
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Наблюдается у хирурга по месту жительства, говорят медики.
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