На школьном стадионе в Могилеве, где хотели построить дом, появится поле для игры в хоккей на траве

Источник материала: Tut.by

Поле для игры в хоккей на траве в Могилеве создадут на территории стадиона средней школы № 35, пишет Mogilevnews.by. Ранее на месте стадиона тут предлагали построить многоэтажку , но местные возмутились — и от плана отказались.

Проект поля уже в стадии подготовки документации, сдать его в эксплуатацию намерены уже в сентябре 2019 года, сказали в горисполкоме. Инициатива строительства спортобъекта принадлежит Белорусской федерации хоккея на траве и городской администрации.

Ранее предполагалось, что поле для игры в хоккей на траве будет около строящейся школы в микрорайоне Казимировка, однако выяснилось, что для него не хватает места. Потому объект решили разместить на мало задействованной территории стадиона школы № 35.