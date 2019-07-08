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На школьном стадионе в Могилеве, где хотели построить дом, появится поле для игры в хоккей на траве
09.07.2019 17:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Поле для игры в хоккей на траве в Могилеве создадут на территории стадиона средней школы № 35,
Проект поля уже в стадии подготовки документации, сдать его в эксплуатацию намерены уже в сентябре 2019 года, сказали в горисполкоме. Инициатива строительства спортобъекта принадлежит Белорусской федерации хоккея на траве и городской администрации.
Ранее предполагалось, что поле для игры в хоккей на траве будет около строящейся школы в микрорайоне Казимировка, однако выяснилось, что для него не хватает места. Потому объект решили разместить на мало задействованной территории стадиона школы № 35.
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Поле собираются открыть уже в сентябре этого года.
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