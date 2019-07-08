Минтруда объяснило, зачем создается база многодетных и кто сможет ей пользоваться

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал указ, по которому в Беларуси до 1 января 2020 года будет создана автоматизированная информационная система учета многодетных семей. Минтруда и соцзащиты на своем сайте разместил комментарий к документу .

Автоматизированная информационная система учета многодетных семей (АИС учета многодетных семей) предназначена для формирования общереспубликанской базы данных многодетных семей, говорится в комментарии.

В ведомстве считают, что она позволит отследить назначение государственных пособий, социальных пенсий, семейного капитала, предоставления социальных услуг, материальной помощи к учебному году, награждения орденом Матери и др.

В базу данных персональные данные детей из многодетных семей, их родителей, опекунов, попечителей, постоянно проживающих в Беларуси.

Владельцем базы будет министерство труда и социальной защиты. Информацию в нее будут передавать МВД, минздрав и министерство образования.

Порядок предоставления информации установит Совет министров.

Информацию из базы будет использовать минтруда и социальной защиты, местные исполкомы — «для обеспечения мониторинга комплексной реализации многодетными семьями права на государственную поддержку в сфере социальной защиты», другие госорганы — «в случаях и порядке, определенных законодательными актами».

Ведомство объясняет: семьи смогу узнать о том, что их включили в базу, «посредством электронной услуги, доступ к которой возможен через личный кабинет пользователя на едином портале электронных услуг». Для этого нужно будет получить ключ электронной цифровой подписи либо уникальный идентификатор (выдается в службе «одно окно» бесплатно).