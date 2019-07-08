Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении противника аккумуляторного завода

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении березовского блогера и одного из лидеров протеста против аккумуляторного завода Александра Кабанова. Об этом активист сообщил на своей странице в соцсети .



Александр Кабанов на фото в центре

Уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления, пояснил блогер.

Дело возбудили в марте этого года. Александр Кабанов подозревался в присвоении или растрате. По предварительной версии следователей, в 2017 году он получил от жильцов дома, в котором живет, деньги на государственную регистрацию товарищества собственников и изготовление проектной документации на строительство подвальных помещений. Однако якобы деньги забрал себе. Речь шла о 400 рублях.

Сам блогер в интервью «Брестской газете» пояснял , что ничего не присваивал. По его словам, у него была договоренность с жильцами. Некоторое время он был председателем ТС, и с каждой квартиры в месяц ему платили по 2 рубля зарплаты — так и образовалась вышеуказанная сумма.