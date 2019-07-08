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Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении противника аккумуляторного завода
09.07.2019 17:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении березовского блогера и одного из лидеров протеста против аккумуляторного завода Александра Кабанова. Об этом активист сообщил на
Уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления, пояснил блогер.
Дело возбудили в марте этого года. Александр Кабанов подозревался в присвоении или растрате. По предварительной версии следователей, в 2017 году он получил от жильцов дома, в котором живет, деньги на государственную регистрацию товарищества собственников и изготовление проектной документации на строительство подвальных помещений. Однако якобы деньги забрал себе. Речь шла о 400 рублях.
Сам блогер в интервью «Брестской газете»
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Активист подозревался в присвоении или растрате.
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