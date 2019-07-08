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В Вилейском районе взрослого мужчину будут судить за секс с 15-летней девочкой. Все было по согласию

09.07.2019 17:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

28-летний мужчина из Мядельского района скоро предстанет перед судом за половую связь с несовершеннолетней девочкой, сообщает Край.by со ссылкой на заместителя прокурора Вилейского района Андрея Жуковского. Обвиняемому за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное повторно, грозит до 10 лет колонии.

— Обвиняемый с девочкой из Вилейского района познакомился в 2017 году. На тот момент ему было 26 лет, ей — 15. Согласно результатам предварительного расследования, они встречались на протяжении 2017−2018 годов и вступали в половую связь по обоюдному согласию, — рассказывают в прокуратуре.

Мужчина под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По словам Андрея Жуковского, мужчина ранее был судим за преступления против собственности. В последний раз — в 2018 году. Он был приговорен к ограничению свободы. Теперь ему вменяют еще и уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы.

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