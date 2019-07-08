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На 10 июля объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы
09.07.2019 18:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На среду, 10 июля в Беларуси объявили желтый уровень опасности. Об этом
«10 июля характер погоды существенно не изменится. На большей части Беларуси ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. На протяжении дня — порывистый ветер», — говорится в сообщении.
Температура воздуха днем составит +16.+20 °C.
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«10 июля характер погоды существенно не изменится. На большей части Беларуси ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. На протяжении дня -...
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