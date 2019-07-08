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На 10 июля объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы

09.07.2019 18:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На среду, 10 июля в Беларуси объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«10 июля характер погоды существенно не изменится. На большей части Беларуси ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. На протяжении дня — порывистый ветер», — говорится в сообщении.

Температура воздуха днем составит +16.+20 °C.

Рекомендации для населения при грозе

  • Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы.
  • Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.
  • Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
  • Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.
 
 
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«10 июля характер погоды существенно не изменится. На большей части Беларуси ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. На протяжении дня -...
 
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