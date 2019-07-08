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В Колодищах лосиха вышла на дорогу и напала на машину

09.07.2019 18:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

9 июля на дорогу в Колодищах вышла лосиха. Движение на трассе остановили, но тем не менее испуганное животное напало на одну из машин.

Лоси нередко забредают в населенные пункты, одна из причин — увеличение численности этих животных. В 2010 году их было 22,8 тысячи особей, а в 2016-м — уже 33,7 тысячи.

В Минск лоси приходят практически ежегодно. В прошлом году лось забрел в детский сад в Чижовке.

А самое, пожалуй, курьезное появление сохатого в Минске случилось в 1975 году. Лось наведался в гастроном на улице Калиновского, прошелся по торговому залу, сломал весы и разбил зеркало, в котором увидел свое отражение. Когда спасатели выманили животное на улицу, оно бросилось в лес. А магазин еще долгое время называли в народе «лосиным».

 
Теги: Минск
 
 
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9 июля на дорогу в Колодищах вышла лосиха. Движение на трассе остановили, но тем не менее испуганное животное напало на одну из машин.
 
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