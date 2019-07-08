Новые технологии на службе энергетиков

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Данная система предназначена для применения на летательном аппарате с целью круглосуточного мониторинга местности, поиска, обнаружения и распознавания объектов по тепловизионному, телевизионному изображению на экране станции управления.

Область применения широка:

— мониторинг линий электропередачи и объектов инфраструктуры в любое время суток;

— пресечение несанкционированной деятельности;

— обнаружение срезов проводов;

— определение координат опор линий электропередач и провиса проводов.

Данная гиростабилизированная оптико-электронная система является прекрасным подспорьем в нелегкой службе энергетиков и оказывает неоценимую помощь в вопросе контроля за нормальной эксплуатацией электрических сетей, обнаружения дефектов электрических сетей, что способствует их оперативному устранению.