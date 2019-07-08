СМИ подсчитали, скольких студентов и магистрантов коснется «закон об отсрочке»

Источник материала: Tut.by

«Закон об отсрочке» позволит забирать в армию парней из учебных заведений, если у них за плечами уже есть образование в ссузе или вузе. Издание Dev.by заглянул в сборники Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Республики Беларусь, чтобы узнать, какое количество студентов и магистрантов затронет закон.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY.

На начало 2018—2019 учебного года в Беларуси было 268,1 тысячи студентов, из них 54,2 тысячи учились по сокращенной программе. По сокращенной программе учатся те, кто получает второе высшее, а также те, кто пришел в вуз после ссуза. И те, и другие, по логике законопроекта, лишаются права на вторую отсрочку и могут быть призваны в армию со студенческой скамьи. Надо только отнять девушек (28,4 тысячи), и получим 25,8 тысячи потенциальных призывников. Хотя в этом числе, вероятно, «сидят» и заочники, которые могут быть призваны и по нынешнему законодательству.

Допустим, закон одномоментно распространится не на всех студентов, а только на недавних абитуриентов. Сколько таких было на начало 2018—2019 учебного года? Выпускников ссузов на первом годе обучения было 11,6 тысячи (в том числе 5,9 тысячи — женщин), получающих второе высшее — 2,5 тысячи (в том числе 1,5 — женщин). Отнимем женщин — получим «группу риска» размером 6,8 тысячи человек.

Теперь оценим число магистрантов. На начало прошлого учебного года их было 14,7 тысячи, из них парней — 8,8 тысячи. Они — «группа риска». Меньше половины магистрантов (6,4 тысячи) учились за счет бюджета, остальные — за счёт собственных средств.

По профилю «техника и технологии» учились 3,4 тысячи магистрантов, парней из них — 2,9 тысячи.

Больше всего магистрантов в возрастных группах от 20 до 26 лет, dev.by насчитал 7,3 тысячи магистрантов-парней призывного возраста. Остальные, около 1,5 тысячи, перешагнули отметку призывного возраста.

Посчитаем также число магистрантов, на которых закон может распространиться одномоментно. На начало прошлого учебного года магистрантов-первокурсников было 8,2 тысячи, в том числе 4,7 тысячи парней. По профилю «техника и технологии» было набрано 1,7 тысячи магистрантов-первокурсников, из них парней — 1,4 тысячи.

Итого по состоянию на начало прошлого учебного года под действие законопроекта гипотетически подпали бы 34,6 тысячи студентов и магистрантов. Большая часть из них — выпускники ссузов, которые продолжили обучение в вузах, меньшая — магистранты. На практике это число может быть меньше за счет негодных и тех, кто уже вышел из призывного возраста, но оно может и увеличиться за счет тех, кто обучается за границей.

Если бы закон был подписан и распространился на поступающих в прошлом году, под него подпали бы порядка 11,5 тысячи человек, в том числе 6,8 тысячи студентов, обучающихся по сокращенной программе, и 4,7 тысячи магистрантов.

Напомним, министр обороны Андрей Равков ранее заявлял , что новый закон позволит призвать дополнительно приблизительно до 1,5−2 тысяч человек в весенний призыв и до 3 тысяч в осенний призыв — это 10−15% от всех, кто подлежит призыву.

За законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали «законом об отсрочках», напомним, депутаты проголосовали 28 июня. Законопроект одобрили и сенаторы. Теперь подпись под ним должен поставить президент, который комментируя законопроект, задался риторическим вопросом «как мы будем защищать свою землю».