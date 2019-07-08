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Рапота о взаимном признании виз Беларуси и России: проект отработан, ждем политического решения

09.07.2019 22:02 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для подписания соглашения о взаимном признании виз технически все готово, требуется политическое решение. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в интервью программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Этот проект отработан. Он просто требует своего подписания", - отметил Григорий Рапота.

По его словам, Россия уже выразила готовность подписать документ, сейчас он согласовывается белорусской стороной. "Насколько знаю, окончательное согласование на белорусской стороне. Технически мы сделали все, ждем политического решения", - добавил госсекретарь Союзного государства.

В апреле о ходе подготовки и содержании соглашения с Россией о взаимном признании виз подробно рассказали в Министерстве иностранных дел Беларуси. Информация была подготовлена в ответ на вопросы, поступившие к "Большому разговору с Президентом".

Соглашение построено на условиях полного взаимного признания виз (разрешений на временное пребывание и видов на жительство) и позволяет открыть совместную границу для иностранцев, снять барьеры по транзиту через Беларусь в Россию. Вместе с тем осуществление российской стороной контроля на своей территории вблизи границы сохранится. Эта принципиальная позиция России отражена в соглашении, в соответствии с которым стороны вправе осуществлять меры по проверке соблюдения иностранными гражданами и лицами без гражданства правил въезда, выезда, транзитного проезда либо режима пребывания на территориях своих стран по законодательству своих государств.

Соглашение о взаимном признании виз Беларусь и Россия планировали подписать в декабре 2018 года на заседании Совета Министров Союзного государства в Бресте. Однако Беларусь не успела к тому времени завершить все внутригосударственные процедуры.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для подписания соглашения о взаимном признании виз технически все готово, требуется политическое решение. Об этом заявил...
 
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