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В Минской области и столице несколько дней искали 30-летнюю женщину

09.07.2019 17:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Родные разыскивали 30-летнюю Веронику Кошарную, которая 6 июля ушла из своего дома в деревне Метково (Минский район) и не вернулась. Как позже сообщили в поисково-спасательном отряде «Ангел», девушка нашлась в больнице.


Фото предоставлено: ПСО «Ангел»

Женщина живет в деревне Метково по улице Речной. 6 июля, в субботу, она примерно в 11.00 вышла из дома в неизвестном направлении и пропала. По данным волонтеров, уже 8 июля ее видели в Минске в районе улицы Даумана.

Девушку нашли в больнице 9 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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