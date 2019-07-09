В Минской области и столице несколько дней искали 30-летнюю женщину

Источник материала: Tut.by

Родные разыскивали 30-летнюю Веронику Кошарную, которая 6 июля ушла из своего дома в деревне Метково (Минский район) и не вернулась. Как позже сообщили в поисково-спасательном отряде «Ангел», девушка нашлась в больнице.



Фото предоставлено: ПСО «Ангел»

Женщина живет в деревне Метково по улице Речной. 6 июля, в субботу, она примерно в 11.00 вышла из дома в неизвестном направлении и пропала. По данным волонтеров, уже 8 июля ее видели в Минске в районе улицы Даумана.

Девушку нашли в больнице 9 июля.