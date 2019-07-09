Кошельки и пенсии белорусов, база многодетных, история побега и клубничный фэст - все за вчера

Президент посетовал на то, что вопросы белорусско-российских отношений никак не решаются. Ему через неделю в Питер лететь на встречу с Путиным, «аобсуждать нечего». А до того, 11 июля, Лукашенко вместе с президентом России отправится на Валаам. Но переговоров о Союзном государстве там проводить не планируется — цель другая.
Тем временем российским регуляторам не дают покоя успешные белорусские продукты. Сейчас сложности в борьбе за российского клиента могут появиться у запущенной в январе нынешнего года первой в СНГ криптобиржи Currency.com. В чем дело, расскажем здесь.
Помните проблемныйМинске из многоэтажки эвакуировали людей — трещины пошли по монолитной колонне">дом на Широкой в Минске, откуда весной эвакуировали жильцов? Наконец-то стала известна причина дефектов конструкций.
А в Украине Зеленский отменил традиционный военный парад в День независимости 24 августа, а деньги решил… раздать военным. Сумма немалая, между прочим! Ну и празднование Дня независимости не отменяется, «но будет новый формат». Как вам идея?
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Вот здесь расскажем вам историю побега евреев из гетто в Новогрудке во время войны — ее экранизировал Голливуд и помнит семья Трампа. «Узники, у которых не было надежды, умирали быстрее. Не от отсутствия еды, а от безнадежности. Те же, кто с надеждой смотрел в будущее, смогли перенести все страдания и выжили». По этой истории же сняли фильм с Дэниэлом Крэйгом, смотрели?
Знакомьтесь — Ивета Туромша из Лицея БГУ. Девочка на ЦТ набрала 497 баллов из 400 возможных. Как такое бывает? Считаем! Кстати, она не занималась ни с какими репетиторами, правда, спала последний год по пять часов — так что теперь отсыпается.
А вот мама и сын из Постав оба пошли сдавать ЦТ по физике, и у обоих — высокий балл. Ладно-ладно, мама — его учитель, и ей было интересно. Как думаете, кто сдал лучше?
В субботу, 6 июля, пока где-то там, на Могилевщине, друзей на Купалье собирали Александрия и президент, на другом конце карты страны, под Лунинцем, агрогородок Дворец праздновала окончание клубничного сезона. Четвертый год подряд лунинецкий бизнесмен Игорь Прокопович за свои деньги проводит на рынке убыточный, но драйвовый open-air-фестиваль белорусской рок-музыки. Смотрите, как там круто!
Помните, когда вступало в силу постановление Совмина, по которому организаторы массовых мероприятий должны оплачивать услуги госслужб — милиции, медиков и коммунальников, Шуневич говорил, что это не коснется религиозных организаций? Ан нет, оказалось, мы все его не так поняли — поэтому Витебск — Полоцк впервые за 24 года отменили: у верующих нет денег на милицию и скорую">впервые за 24 года отменили крестный ход Витебск — Полоцк: у верующих не было денег.
О СПОРТЕ
О конфликте на «Шелковом пути» слышали? Россияне после второго этапа предъявили нам претензии, якобы наш МАЗ должен был пропустить КамАЗ, но не сделал этого. Наши позвали комиссаров, стали разбираться — и вот что оказалось. Ну, зато на третьем этапе мы всем показали!
А знаете, что нашу Арину Соболенко оштрафовали на Уимблдоне на 10 тысяч долларов? Серену Уильямс, кстати, тоже. Рассказать, за что?