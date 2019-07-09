ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кошельки и пенсии белорусов, база многодетных, история побега и клубничный фэст - все за вчера

10.07.2019 07:48 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Погода сегодня снова не очень — дожди, грозы и вот это вот всё. Ну, в мае погрелись — и хватит. Не забудьте зонты и будьте очень осторожны со своими деньгами: Беларусбанк предупреждает о мошенниках, которые выводят деньги из интернет-банкинга, а у МТБ клиенты при авторизации по отпечатку пальца и вовсе попадают в аккаунты других людей (и могут там творить что угодно!). Больше ничего вчера не пропустили?


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Президент посетовал на то, что вопросы белорусско-российских отношений никак не решаются. Ему через неделю в Питер лететь на встречу с Путиным, «а обсуждать нечего». А до того, 11 июля, Лукашенко вместе с президентом России отправится на Валаам. Но переговоров о Союзном государстве там проводить не планируется — цель другая.
  • Тем временем российским регуляторам не дают покоя успешные белорусские продукты. Сейчас сложности в борьбе за российского клиента могут появиться у запущенной в январе нынешнего года первой в СНГ криптобиржи Currency.com. В чем дело, расскажем здесь.
  • Кстати о Лукашенко. У нас же вышел очередной текст проекта «Четверть века». В этот раз расскажем вам, как президент 25 лет влиял на кошельки белорусов: откручивал цены, отменил льготы и дал (или нет?) «по пиццот». А что мы имеем в итоге?.. Можем, кстати, заодно рассказать, кому легко сейчас найти работу и деньги в кошелек, а кому, наоборот, будет сложнее всего.


ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Вот здесь расскажем вам историю побега евреев из гетто в Новогрудке во время войны — ее экранизировал Голливуд и помнит семья Трампа. «Узники, у которых не было надежды, умирали быстрее. Не от отсутствия еды, а от безнадежности. Те же, кто с надеждой смотрел в будущее, смогли перенести все страдания и выжили». По этой истории же сняли фильм с Дэниэлом Крэйгом, смотрели?


  • Знакомьтесь — Ивета Туромша из Лицея БГУ. Девочка на ЦТ набрала 497 баллов из 400 возможных. Как такое бывает? Считаем! Кстати, она не занималась ни с какими репетиторами, правда, спала последний год по пять часов — так что теперь отсыпается.
  • А вот мама и сын из Постав оба пошли сдавать ЦТ по физике, и у обоих — высокий балл. Ладно-ладно, мама — его учитель, и ей было интересно. Как думаете, кто сдал лучше?
  • В субботу, 6 июля, пока где-то там, на Могилевщине, друзей на Купалье собирали Александрия и президент, на другом конце карты страны, под Лунинцем, агрогородок Дворец праздновала окончание клубничного сезона. Четвертый год подряд лунинецкий бизнесмен Игорь Прокопович за свои деньги проводит на рынке убыточный, но драйвовый open-air-фестиваль белорусской рок-музыки. Смотрите, как там круто!
  • Помните, когда вступало в силу постановление Совмина, по которому организаторы массовых мероприятий должны оплачивать услуги госслужб — милиции, медиков и коммунальников, Шуневич говорил, что это не коснется религиозных организаций? Ан нет, оказалось, мы все его не так поняли — поэтому Витебск — Полоцк впервые за 24 года отменили: у верующих нет денег на милицию и скорую">впервые за 24 года отменили крестный ход Витебск — Полоцк: у верующих не было денег.

О СПОРТЕ

  • О конфликте на «Шелковом пути» слышали? Россияне после второго этапа предъявили нам претензии, якобы наш МАЗ должен был пропустить КамАЗ, но не сделал этого. Наши позвали комиссаров, стали разбираться — и вот что оказалось. Ну, зато на третьем этапе мы всем показали!


  • А знаете, что нашу Арину Соболенко оштрафовали на Уимблдоне на 10 тысяч долларов? Серену Уильямс, кстати, тоже. Рассказать, за что?

Все новости вторника, 9 июля

Кстати. На концерт Пугачевой в Минске осенью не собираетесь? Билеты подозрительно дешевые — и мы узнали, почему. А еще же тот самый Дудь к нам приезжает — будет вести крутой августовский фэст. Эх, заживет столица — столько звезд и событий! Ну, а нам всем пока хорошей среды.

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! будьте очень осторожны со своими деньгами: Беларусбанк предупреждает о мошенниках, которые выводят деньги из интернет-банкинга, а у МТБ клиенты при...
 
Новости дня
Новости общества
 
Рапота о взаимном признании виз Беларуси и России: проект отработан, ждем политического решения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • карго штаны мужские зауженные вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика