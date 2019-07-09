Кошельки и пенсии белорусов, база многодетных, история побега и клубничный фэст - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Погода сегодня снова не очень — дожди, грозы и вот это вот всё . Ну, в мае погрелись — и хватит. Не забудьте зонты и будьте очень осторожны со своими деньгами: Беларусбанк предупреждает о мошенниках, которые выводят деньги из интернет-банкинга , а у МТБ клиенты при авторизации по отпечатку пальца и вовсе попадают в аккаунты других людей (и могут там творить что угодно!). Больше ничего вчера не пропустили?





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Вот здесь расскажем вам историю побега евреев из гетто в Новогрудке во время войны — ее экранизировал Голливуд и помнит семья Трампа. «Узники, у которых не было надежды, умирали быстрее. Не от отсутствия еды, а от безнадежности. Те же, кто с надеждой смотрел в будущее, смогли перенести все страдания и выжили». По этой истории же сняли фильм с Дэниэлом Крэйгом, смотрели?





Знакомьтесь — Ивета Туромша из Лицея БГУ. Девочка на ЦТ набрала 497 баллов из 400 возможных. Как такое бывает? Считаем ! Кстати, она не занималась ни с какими репетиторами, правда, спала последний год по пять часов — так что теперь отсыпается.

из 400 возможных. ! Кстати, она не занималась ни с какими репетиторами, правда, спала последний год по пять часов — так что теперь отсыпается. А вот мама и сын из Постав оба пошли сдавать ЦТ по физике , и у обоих — высокий балл. Ладно-ладно, мама — его учитель, и ей было интересно. Как думаете, кто сдал лучше ?

, и у обоих — высокий балл. Ладно-ладно, мама — его учитель, и ей было интересно. ? В субботу, 6 июля, пока где-то там, на Могилевщине, друзей на Купалье собирали Александрия и президент , на другом конце карты страны, под Лунинцем, агрогородок Дворец праздновала окончание клубничного сезона . Четвертый год подряд лунинецкий бизнесмен Игорь Прокопович за свои деньги проводит на рынке убыточный, но драйвовый open-air-фестиваль белорусской рок-музыки. Смотрите, как там круто !

, на другом конце карты страны, под Лунинцем, агрогородок Дворец праздновала . Четвертый год подряд лунинецкий бизнесмен Игорь Прокопович за свои деньги проводит на рынке убыточный, но драйвовый open-air-фестиваль белорусской рок-музыки. ! Помните, когда вступало в силу постановление Совмина, по которому организаторы массовых мероприятий должны оплачивать услуги госслужб — милиции, медиков и коммунальников, Шуневич говорил, что это не коснется религиозных организаций ? Ан нет, оказалось, мы все его не так поняли — поэтому Витебск — Полоцк впервые за 24 года отменили: у верующих нет денег на милицию и скорую">впервые за 24 года отменили крестный ход Витебск — Полоцк: у верующих не было денег.

О СПОРТЕ

О конфликте на «Шелковом пути» слышали? Россияне после второго этапа предъявили нам претензии, якобы наш МАЗ должен был пропустить КамАЗ, но не сделал этого. Наши позвали комиссаров, стали разбираться — и вот что оказалось . Ну, зато на третьем этапе мы всем показали !





А знаете, что нашу Арину Соболенко оштрафовали на Уимблдоне на 10 тысяч долларов? Серену Уильямс, кстати, тоже. Рассказать, за что ?

Все новости вторника, 9 июля

Кстати. На концерт Пугачевой в Минске осенью не собираетесь? Билеты подозрительно дешевые — и мы узнали, почему . А еще же тот самый Дудь к нам приезжает — будет вести крутой августовский фэст . Эх, заживет столица — столько звезд и событий! Ну, а нам всем пока хорошей среды.

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