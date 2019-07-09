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Абитуриентам начали выдавать сертификаты ЦТ. Где их получать и когда нести в вузы?
10.07.2019 08:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Абитуриенты, которые писали ЦТ в основные дни, с 10 июля могут идти за сертификатами. Тем, кто воспользовался резервным днем, придется подождать до 13 июля,
ВАЖНО!
Результаты тестирования в этом году
Какие документы нужны, чтобы забрать сертификат?
• документ, удостоверяющий личность,
• пропуск с отметкой «Тестирование прошел».
Если пропуск потерялся, абитуриент подает заявление на выдачу ему сертификата без предъявления пропуска.
Может ли кто-то другой получить сертификат за абитуриента?
Да. Если по уважительной причине у абитуриента
Когда вузы начинают принимать документы?
с 12 по 17 июля — от абитуриентов, поступающих в вузы на бюджет и на платной основе;
с 15 ноября по 5 декабря — для поступающих на заочную форму образования в вузы сельскохозяйственного профиля на бюджет и на платное.
Абитуриенты, которые поступают на платное и не сдают вступительные испытания, подают документы:
с 12 по 31 июля — в Академию МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС;
с 12 июля по 2 августа — в Белорусскую государственную академию искусств, Белорусскую государственную академию музыки, Белорусский государственный университет культуры и искусств;
с 12 июля по 4 августа — в иные вузы.
Выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педагогические специальности, будут подавать документы с 12 по 14 июля.
Когда сдавать экзамены при поступлении?
Установлены следующие сроки проведения вступительных испытаний:
с 18 по 21 июля — в университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям;
с 18 по 26 июля — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;
с 18 по 24 июля — в иных вузах;
в вузах сельскохозяйственного профиля — с 18 по 25 июля (очная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма).
Когда пройдет зачисление на бюджет?
Зачислять на бесплатное абитуриентов-2019 будут:
по 24 июля — в военной академии, Институте пограничной службы, Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям;
по 28 июля — в иных государственных вузах (кроме заочной формы);
по 20 декабря — на заочной форме получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля.
Когда пройдет зачисление на платное?
Попасть на платное абитуриенты-2019 смогут:
по 2 августа — в Академии Министерства внутренних дел, Могилевском институте Министерства внутренних дел, университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям;
по 3 августа — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;
по 6 августа — в других вузах (кроме заочной формы получения образования в вузы сельскохозяйственного профиля);
по 20 декабря — на заочной форме получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля.
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Абитуриенты, которые писали ЦТ в основные дни, с 10 июля могут идти за сертификатами. Тем, кто воспользовался резервным днем, придется подождать до 13 июля.
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