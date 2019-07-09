Абитуриентам начали выдавать сертификаты ЦТ. Где их получать и когда нести в вузы?

Источник материала: Tut.by

Абитуриенты, которые писали ЦТ в основные дни, с 10 июля могут идти за сертификатами. Тем, кто воспользовался резервным днем, придется подождать до 13 июля, сообщает сайт РИКЗ. Забрать данные с результатом можно в пунктах тестирования, где парни и девушки сдавали тесты.





ВАЖНО!

Результаты тестирования в этом году заметно подросли . А вот пороговые баллы оказались невысокими. Посмотреть их можно здесь . Но, забрать сертификат, не значит, сразу поступить. По словам Юрия Миксюка, директора РИКЗ, процент абитуриентов, которые набрали 70−75 баллов и выше, в 2019-м практически тот же, что и в 2018-м. Поэтому конкуренция среди этих абитуриентов будет та же, что и год назад. А вот ребят со средними баллами в эту вступительную кампанию стало больше. Им как раз и придется серьезно конкурировать между собой.

Какие документы нужны, чтобы забрать сертификат?

• документ, удостоверяющий личность,

• пропуск с отметкой «Тестирование прошел».

Если пропуск потерялся, абитуриент подает заявление на выдачу ему сертификата без предъявления пропуска.

Может ли кто-то другой получить сертификат за абитуриента?

Да. Если по уважительной причине у абитуриента не получается прийти за сертификатом, вместо него это могут сделать:

законные представители несовершеннолетних. Для этого им придется предоставить документ, удостоверяющий личность, а также подтверждающий статус законного представителя. Кроме того, при себе необходимо иметь заверенные нотариально копии документа, удостоверяющего личность абитуриента.

представители абитуриентов, которые действуют на основании доверенности, заверенной нотариально или уполномоченным должностным лицом. Чтобы получить сертификат, им нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, а также заверенные нотариально копии документа, удостоверяющего личность абитуриента.

Когда вузы начинают принимать документы?

Сроки приема документов от абитуриентов-2019:

с 12 по 17 июля — от абитуриентов, поступающих в вузы на бюджет и на платной основе;

с 15 ноября по 5 декабря — для поступающих на заочную форму образования в вузы сельскохозяйственного профиля на бюджет и на платное.

Абитуриенты, которые поступают на платное и не сдают вступительные испытания, подают документы:

с 12 по 31 июля — в Академию МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС;

с 12 июля по 2 августа — в Белорусскую государственную академию искусств, Белорусскую государственную академию музыки, Белорусский государственный университет культуры и искусств;

с 12 июля по 4 августа — в иные вузы.

Выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педагогические специальности, будут подавать документы с 12 по 14 июля.

Когда сдавать экзамены при поступлении?

Установлены следующие сроки проведения вступительных испытаний:

с 18 по 21 июля — в университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям;

с 18 по 26 июля — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;

с 18 по 24 июля — в иных вузах;

в вузах сельскохозяйственного профиля — с 18 по 25 июля (очная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма).

Когда пройдет зачисление на бюджет?

Зачислять на бесплатное абитуриентов-2019 будут:

по 24 июля — в военной академии, Институте пограничной службы, Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям;

по 28 июля — в иных государственных вузах (кроме заочной формы);

по 20 декабря — на заочной форме получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля.

Когда пройдет зачисление на платное?

Попасть на платное абитуриенты-2019 смогут:

по 2 августа — в Академии Министерства внутренних дел, Могилевском институте Министерства внутренних дел, университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям;

по 3 августа — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;

по 6 августа — в других вузах (кроме заочной формы получения образования в вузы сельскохозяйственного профиля);

по 20 декабря — на заочной форме получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля.