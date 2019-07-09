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Абитуриентам начали выдавать сертификаты ЦТ. Где их получать и когда нести в вузы?

10.07.2019 08:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Абитуриенты, которые писали ЦТ в основные дни, с 10 июля могут идти за сертификатами. Тем, кто воспользовался резервным днем, придется подождать до 13 июля, сообщает сайт РИКЗ. Забрать данные с результатом можно в пунктах тестирования, где парни и девушки сдавали тесты.


ВАЖНО!

Результаты тестирования в этом году заметно подросли. А вот пороговые баллы оказались невысокими. Посмотреть их можно здесь. Но, забрать сертификат, не значит, сразу поступить. По словам Юрия Миксюка, директора РИКЗ, процент абитуриентов, которые набрали 70−75 баллов и выше, в 2019-м практически тот же, что и в 2018-м. Поэтому конкуренция среди этих абитуриентов будет та же, что и год назад. А вот ребят со средними баллами в эту вступительную кампанию стало больше. Им как раз и придется серьезно конкурировать между собой.

Какие документы нужны, чтобы забрать сертификат?

• документ, удостоверяющий личность,

• пропуск с отметкой «Тестирование прошел».

Если пропуск потерялся, абитуриент подает заявление на выдачу ему сертификата без предъявления пропуска.

Может ли кто-то другой получить сертификат за абитуриента?

Да. Если по уважительной причине у абитуриента не получается прийти за сертификатом, вместо него это могут сделать:

  • законные представители несовершеннолетних. Для этого им придется предоставить документ, удостоверяющий личность, а также подтверждающий статус законного представителя. Кроме того, при себе необходимо иметь заверенные нотариально копии документа, удостоверяющего личность абитуриента.
  • представители абитуриентов, которые действуют на основании доверенности, заверенной нотариально или уполномоченным должностным лицом. Чтобы получить сертификат, им нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, а также заверенные нотариально копии документа, удостоверяющего личность абитуриента.

Когда вузы начинают принимать документы?

Сроки приема документов от абитуриентов-2019:

с 12 по 17 июля — от абитуриентов, поступающих в вузы на бюджет и на платной основе;

с 15 ноября по 5 декабря — для поступающих на заочную форму образования в вузы сельскохозяйственного профиля на бюджет и на платное.

Абитуриенты, которые поступают на платное и не сдают вступительные испытания, подают документы:

с 12 по 31 июля — в Академию МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС;

с 12 июля по 2 августа — в Белорусскую государственную академию искусств, Белорусскую государственную академию музыки, Белорусский государственный университет культуры и искусств;

с 12 июля по 4 августа — в иные вузы.

Выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педагогические специальности, будут подавать документы с 12 по 14 июля.

Когда сдавать экзамены при поступлении?

Установлены следующие сроки проведения вступительных испытаний:

с 18 по 21 июля — в университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям;

с 18 по 26 июля — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;

с 18 по 24 июля — в иных вузах;

в вузах сельскохозяйственного профиля — с 18 по 25 июля (очная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма).

Когда пройдет зачисление на бюджет?

Зачислять на бесплатное абитуриентов-2019 будут:

по 24 июля — в военной академии, Институте пограничной службы, Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям;

по 28 июля — в иных государственных вузах (кроме заочной формы);

по 20 декабря — на заочной форме получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля.

Когда пройдет зачисление на платное?

Попасть на платное абитуриенты-2019 смогут:

по 2 августа — в Академии Министерства внутренних дел, Могилевском институте Министерства внутренних дел, университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям;

по 3 августа — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;

по 6 августа — в других вузах (кроме заочной формы получения образования в вузы сельскохозяйственного профиля);

по 20 декабря — на заочной форме получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля.

 
 
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Абитуриенты, которые писали ЦТ в основные дни, с 10 июля могут идти за сертификатами. Тем, кто воспользовался резервным днем, придется подождать до 13 июля.
 
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