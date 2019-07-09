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Минэнерго против. В Новополоцке не будут строить котел для сжигания нефтекокса
10.07.2019 08:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новополоцке не будут строить котел для сжигания нефтекокса. Об этом сообщило Министерство энергетики Беларуси в ответе на электронную петицию горожан, которые
«Предварительные расчеты показали, что в существующих условиях реализация проекта по сжиганию нефтекокса на объектах энергетики экономически нецелесообразна. Учитывая, что Новополоцкий регион является одним из экологически неблагополучных в стране, понадобится принятие соответствующих проектных решений и дополнительных природоохранных мер, что приведет к существенному удорожанию проекта по строительству котлоагрегата для сжигания нефтекокса на Новополоцкой ТЭЦ», — говорится в письме Минэнерго.
Министерство энергетики информировало Совет министров о нецелесообразности дальнейших работ по реализации проекта сжигания нефтяного кокса на Новополоцкой ТЭЦ.
Напомним, в Новополоцке создали
«При проектировании города не было предусмотрено строительство такого оборудования, как котел для сжигания нефтяного кокса, так как данная установка повлечет за собой дополнительные выбросы в атмосферу отравляющих веществ, от которых будут страдать жители», — отмечалось в петиции.
Авторы петиции уверены, что с развитием химической промышленности на Новополоцк «значительно увеличилась нагрузка по выбросам в атмосферу вредных веществ, что позволило городу занять лидирующую позицию в республике по загрязненности».
Позже к новополочанам присоединился и горисполком. Власти города ходатайствовали перед Минэнергетики о нецелесообразности реализации проекта.
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В Новополоцке не будут строить котел для сжигания нефтекокса. Об этом сообщило Министерство энергетики Беларуси в ответе на электронную петицию горожан.
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