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Минэнерго против. В Новополоцке не будут строить котел для сжигания нефтекокса

10.07.2019 08:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Новополоцке не будут строить котел для сжигания нефтекокса. Об этом сообщило Министерство энергетики Беларуси в ответе на электронную петицию горожан, которые выступали против этого проекта. Не поддержали его и местные власти.

«Предварительные расчеты показали, что в существующих условиях реализация проекта по сжиганию нефтекокса на объектах энергетики экономически нецелесообразна. Учитывая, что Новополоцкий регион является одним из экологически неблагополучных в стране, понадобится принятие соответствующих проектных решений и дополнительных природоохранных мер, что приведет к существенному удорожанию проекта по строительству котлоагрегата для сжигания нефтекокса на Новополоцкой ТЭЦ», — говорится в письме Минэнерго.

Министерство энергетики информировало Совет министров о нецелесообразности дальнейших работ по реализации проекта сжигания нефтяного кокса на Новополоцкой ТЭЦ.



Напомним, в Новополоцке создали электронную петицию против строительства парового котла для сжигания нефтяного кокса производительностью 240 тонн в час и золоотвала. С 26 апреля под обращением подписались почти 1800 человек.

«При проектировании города не было предусмотрено строительство такого оборудования, как котел для сжигания нефтяного кокса, так как данная установка повлечет за собой дополнительные выбросы в атмосферу отравляющих веществ, от которых будут страдать жители», — отмечалось в петиции.

Авторы петиции уверены, что с развитием химической промышленности на Новополоцк «значительно увеличилась нагрузка по выбросам в атмосферу вредных веществ, что позволило городу занять лидирующую позицию в республике по загрязненности».

Позже к новополочанам присоединился и горисполком. Власти города ходатайствовали перед Минэнергетики о нецелесообразности реализации проекта.

 
 
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В Новополоцке не будут строить котел для сжигания нефтекокса. Об этом сообщило Министерство энергетики Беларуси в ответе на электронную петицию горожан.
 
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