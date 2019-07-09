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В парке в центре Витебска поставили вазы с живыми цветами

10.07.2019 08:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К «Славянскому базару» возле светомузыкального фонтана в парке имени Фрунзе поставили вазы з живыми цветами, сообщают «Народные новости Витебска».

Вазы-цветники сделаны из бетона и установлены на гранитном парапете лестниц, ведущих к фонтану с площади Свободы и от одной из ротонд в парке.

Всего в этой части парка имени Фрунзе поставили около 30 таких ваз.

 
Теги: Витебск
 
 
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