В парке в центре Витебска поставили вазы с живыми цветами

Источник материала: Tut.by

К «Славянскому базару» возле светомузыкального фонтана в парке имени Фрунзе поставили вазы з живыми цветами, сообщают «Народные новости Витебска».

Вазы-цветники сделаны из бетона и установлены на гранитном парапете лестниц, ведущих к фонтану с площади Свободы и от одной из ротонд в парке.

Всего в этой части парка имени Фрунзе поставили около 30 таких ваз.