|
В парке в центре Витебска поставили вазы с живыми цветами
10.07.2019 08:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
К «Славянскому базару» возле светомузыкального фонтана в парке имени Фрунзе поставили вазы з живыми цветами,
Вазы-цветники сделаны из бетона и установлены на гранитном парапете лестниц, ведущих к фонтану с площади Свободы и от одной из ротонд в парке.
Всего в этой части парка имени Фрунзе поставили около 30 таких ваз.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вазы-цветники сделаны из бетона.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)