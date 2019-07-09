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Движение по новому автомобильному мосту через Сож в Гомельском районе планируется открыть 7 ноября

10.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Движение по новому автомобильному мосту через реку Сож в Гомельском районе планируется открыть 7 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП «Гомельавтодор».

Движение по новому автомобильному мосту через Сож в Гомельском районе планируется открыть 7 ноября

Благодаря мосту протяженностью 520 м оживится движение по части автомагистрали М8/Е95 граница Российской Федерации (Езерище) — ВитебскГомель — граница Украины (Новая Гута). Массивная конструкция над уровнем реки размещается вверх по течению рядом с отслужившим более 30 лет мостом.

В начале 2018 года по заключению Белорусского дорожного научно-исследовательского института автопереход через реку, построенный в 1980-х годах, был признан аварийным. Отдельные элементы в контрольных зонах были повреждены коррозией. Сразу же по нему закрыли движение большегрузов, а в конце августа — всех видов транспорта. Маршрут объезда аварийно опасного участка был согласован с ГАИ.

Строительство нового моста начали в ноябре 2018 года. Темпы набраны впечатляющие: работа идет в круглосуточном режиме. Одновременно на объекте задействованы более 50 человек. Во время непогоды работы выполняются под навесами. При этом, повторяя модель реконструкции моста в Житковичском районе, строители отказались от типовой конструкции с железобетонными элементами, характерной для 1980-х годов. Новый мост в Гомельском районе полностью металлический — его грузоподъемность и срок службы будет в разы выше старшего собрата.

Сейчас со стороны агрогородка Бобовичи мостостроители собирают металлические конструкции, которыми в 9 этапов, надвигая с опоры на опору, свяжут берега Сожа. В настоящее время собирается 5-й этап надвижки металлического пролетного строения. Всего на бетонные опоры будет закреплено 2,7 тыс. т металлоконструкций. После этого специалисты приступят к устройству гидроизоляции, а затем финишная прямая — укладка асфальтобетонного покрытия и нанесение дорожной разметки.

Предусмотрено по одной полосе для движения в каждом направлении, тротуары для пешеходов и велосипедистов. Необычным будет цветовое решение моста. Он станет первым в регионе в сине-бирюзовых тонах.

После ввода в эксплуатацию нового моста настанет черед реанимирования прежнего. С него будут сняты железобетонные конструкции и на сохранившиеся опоры также установят металлические пролеты.

Заказчиком работ выступает РУП «Гомельавтодор», генеральным подрядчиком — ОАО «Мостострой», субподрядчиками — ДСУ-1 (Рогачев) и ДСУ-17 дорожно-строительного треста №2 (Гомель).

Читать полностью: https://www.belta.by/regions/view/dvizhenie-po-novomu-avtomobilnomu-mostu-cherez-sozh-v-gomelskom-rajone-planiruetsja-otkryt-7-nojabrja-354369-2019/

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Движение по новому автомобильному мосту через реку Сож в Гомельском районе планируется открыть 7 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП...
 
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