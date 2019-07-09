ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Областной праздник прошел в Несвиже

10.07.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

После демонстрации видеофильма об освобождении Минщины от немецко-фашистских захватчиков со словами приветствия и поздравления с Днем Независимости и 75-летием освобождения Беларуси к присутствующим обратился председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко.
– Никогда в своей истории белорусскому народу не приходилось сталкиваться с таким кровавым, бесчеловечным агрессором, как гитлеровская Германия, – отметил Анатолий Михайлович. – Наш край подвергся тотальному разорению. Люди испытали невиданные лишения и страдания. На алтарь победы принесены миллионы жизней наших соотечественников. Именно поэтому великий день избавления от нацистского ига стал для нас и главным государственным праздником. Такова была воля народа, выраженная на референдуме. Мы горды тем, что Минская область внесла весомый вклад в разгром фашизма. Ее сыновья и дочери сражались на всех фронтах, в партизанских соединениях и диверсионно-разведывательных группах.
За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, более восьмидесяти уроженцев и жителей Минщины удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи награждены орденами и медалями.
Не меньший подвиг совершили наши отцы, деды, прадеды, которые в короткие сроки восстановили разрушенное народное хозяйство. Масштабное развитие индустрии, агропромышленного комплекса, других отраслей продолжалось и в последующие годы. Это стало фундаментом для создания современного белорусского государства. За годы независимости Беларусь достигла впечатляющих успехов. И Минская область вносит достойный вклад в дело становления белорусского государства, успехи которого неразрывно связаны с достижениями центрального региона. Сегодня на Минщине реализуется свыше 110 инвестпроектов, внедряются новые технологии, возводятся современные школы, детские сады, больницы, спортивные комплексы…
С праздничной концертной программой перед участниками торжества выступили заслуженный коллектив Президентский оркестр Республики Беларусь, известные деятели искусств нашей страны, а также композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Игорь Николаев.
Финальным аккордом праздника стало участие всех присутствующих в республиканской акции «Споем гимн вместе», после чего ночное небо Несвижа расцветили огни красочного фейерверка.

Наш корр.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Областное мероприятие, посвященное 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дню Независимости Республики Беларусь, прошло 3 июля на...
 
Новости дня
Новости общества
 
Движение по новому автомобильному мосту через Сож в Гомельском районе планируется открыть 7 ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • дешевые кожаные куртки мужские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика