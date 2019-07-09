Областной праздник прошел в Несвиже

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После демонстрации видеофильма об освобождении Минщины от немецко-фашистских захватчиков со словами приветствия и поздравления с Днем Независимости и 75-летием освобождения Беларуси к присутствующим обратился председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко.

– Никогда в своей истории белорусскому народу не приходилось сталкиваться с таким кровавым, бесчеловечным агрессором, как гитлеровская Германия, – отметил Анатолий Михайлович. – Наш край подвергся тотальному разорению. Люди испытали невиданные лишения и страдания. На алтарь победы принесены миллионы жизней наших соотечественников. Именно поэтому великий день избавления от нацистского ига стал для нас и главным государственным праздником. Такова была воля народа, выраженная на референдуме. Мы горды тем, что Минская область внесла весомый вклад в разгром фашизма. Ее сыновья и дочери сражались на всех фронтах, в партизанских соединениях и диверсионно-разведывательных группах.

За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, более восьмидесяти уроженцев и жителей Минщины удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи награждены орденами и медалями.

Не меньший подвиг совершили наши отцы, деды, прадеды, которые в короткие сроки восстановили разрушенное народное хозяйство. Масштабное развитие индустрии, агропромышленного комплекса, других отраслей продолжалось и в последующие годы. Это стало фундаментом для создания современного белорусского государства. За годы независимости Беларусь достигла впечатляющих успехов. И Минская область вносит достойный вклад в дело становления белорусского государства, успехи которого неразрывно связаны с достижениями центрального региона. Сегодня на Минщине реализуется свыше 110 инвестпроектов, внедряются новые технологии, возводятся современные школы, детские сады, больницы, спортивные комплексы…

С праздничной концертной программой перед участниками торжества выступили заслуженный коллектив Президентский оркестр Республики Беларусь, известные деятели искусств нашей страны, а также композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Игорь Николаев.

Финальным аккордом праздника стало участие всех присутствующих в республиканской акции «Споем гимн вместе», после чего ночное небо Несвижа расцветили огни красочного фейерверка.

Наш корр.