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В Уручье сегодня утром пассажиров бесплатно возит автобус ЗИС-8

10.07.2019 10:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 10 июля в Уручье на маршруте № 155 заметили автобус ЗИС-8, который бесплатно возит пассажиров.


Фото предоставлено организаторами акции

ЗИС-8 с номером 155 заметили в Уручье в утренний час-пик. Пассажиры могли проехаться на нем на деревянных лавочках и без кондиционера, зато бесплатно. Автобус вышел на маршрут (№ 155, диспетчерская станция «Уручье-4» — Озерище) в 7 утра и пробудет на линии до 11.40.

Оказалось, что ретро-бус — живая афиша предстоящего европейского фестиваля пива и еды A-Fest. Он пройдет в минском Лошицком парке в четвертый раз, в этом году — 10 августа и будет посвящен 155-летию компании «Аливария».

Про ЗИС-8 TUT.BY уже рассказывал. Минчанин Алексей Козлович сделал своими руками копию старинного автобуса, зарегистрировал его в ГАИ и теперь проводит на нем платные экскурсии по столице.

— Эти автобусы выпускались в 1930-х годах. Срок эксплуатации был совсем короткий: от 10 до 15 лет. Ресурс мотора был шесть тысяч километров, последний такой автобус списали в 1953 году. Его все узнают по фильму «Место встречи изменить нельзя», но в кругу кинематографистов известно, что там снимался уже новодел, — объяснял Алексей Козлович.


Фото предоставлено организаторами акции
 
 
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Утром 10 июля в Уручье на маршруте № 155 заметили автобус ЗИС-8, который бесплатно возит пассажиров. Оказалось, так рекламируют А-Fest в Лошицком парке
 
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