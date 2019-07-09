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Работа с людьми – одна из самых важных

10.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Об этом говорили представители законодательной власти на очередном Дне депутата, прошедшего на территории Липиничского сельсовета, цель которого – быть в курсе всех проблем, волнующих людей.

Работа с людьми – одна из самых важных

Прием граждан в деревне Буда-Люшевская провели депутат Гомельского областного Совета депутатов Галина Трибунах и председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева. За помощью к народным избранникам пришли две местные жительницы, одна из которых обеспокоена качеством питьевой воды, а другую волновали вопросы подкоса пастбища и продажа сельхозпредприятием сена частному сектору. И если с водопроводной водой вопрос в ближайшее время в виду отсутствия станции обезжелезивания решить вряд ли удастся решить, то оказать содействие в заготовке сена не только можно, но и необходимо.

Работа с людьми – одна из самых важных

Работа с людьми – одна из самых важных

Мероприятие продолжилось встречей с депутатским активом и органами территориального общественного самоуправления, на которой обсудили насущные вопросы, касающиеся жизнеобеспечения населения, и обменялись мнениями. Как отметила управляющая делами Липиничского сельисполкома Елена Чижевская, большинство вопросов, волнующих граждан, удается решить в тесном взаимодействии с депутатами всех уровней, активом населенных пунктов, а также руководителями учреждений и сельхозпредприятия, расположенных на территории сельсовета.
О своем опыте работы с населением и обращениями граждан рассказала Галина Трибунах.

Проблемы сельских жителей знаю не понаслышке, ведь сама являюсь директором крупнейшего сельскохозяйственного предприятия Чечерского района ОАО «Заря», которым руковожу уже 12 лет. Считаю, что проведение Дней депутата является одной из наиболее эффективных форм работы с населением, которая дает возможность не только задать волнующие вопросы, но и получить реальную помощь в решении житейских проблем, – отметила Галина Петровна.

Работа с людьми – одна из самых важных

 

Работа с людьми – одна из самых важных

Работа с людьми – одна из самых важных

Наталья МАКСИМОВА

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Об этом говорили представители законодательной власти на очередном Дне депутата, прошедшего на территории Липиничского сельсовета, цель которого –...
 
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