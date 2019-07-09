Достижение Целей устойчивого развития в Беларуси

Источник материала: Полесская правда



В сентябре 2015 г. государства-члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка-2030).

Составной частью Повестки являются 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) и 169 подчиненных им задач, которые необходимо достичь к 2030 году. Прогресс в достижении Целей будет контролироваться и отслеживаться при помощи набора глобальных показателей (индикаторов).

Принятие Повестки-2030 потребовало от всех государств пересмотра и конкретизации национальных планов и механизмов достижения устойчивого развития общества с учетом ЦУР.

Беларусь привержена осуществлению Повестки-2030 и уже предприняла ряд важных шагов для ее реализации на национальном уровне. В целях формирования четкого механизма реализации Повестки-2030 и осуществления общей координации деятельности по достижению Беларусью ЦУР Президентом Республики Беларусь принято решение о назначении заместителя Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Марианны Щёткиной Национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития.

Под руководством Национального координатора сформирован Совет по устойчивому развитию, в который вошли представители государственных органов и организаций на уровне заместителей руководителей. Предусмотрена возможность привлечения к работе Совета представителей деловых кругов, общественных объединений и международных организаций. Национальный координатор организует в рамках Совета рассмотрение различных аспектов выполнения ЦУР и будет ежегодного докладывать Президенту и Правительству о прогрессе выполнения ЦУР, а также вносить рекомендации по повышению эффективности этой работы.

Обеспечение деятельности Национального координатора и Совета по устойчивому развитию осуществляется Министерством иностранных дел.