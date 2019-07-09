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В Могилеве создают интернет-каталог старых захоронений

10.07.2019 10:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Исследования на могилевских кладбищах проводят краеведы и молодежь. Они создают специальный интернет-каталог старых захоронений. Этим летом исследователи работают на Воскресенском (Лютеранском) кладбище, сообщает телерадиокомпания «Могилев».

Хотя Воскресенское кладбище и находится в центре Могилева, но почти никто из горожан о нем не знает. Цель участников экспедиции — переписать и сфотографировать захоронения, которые датируются 19 — началом 20 века. Работа не очень легкая: найти надгробие, расчистить, поднять (если хватит сил), помыть и поскрести, чтобы потом прочесть надпись.

На этом кладбище много интересных захоронений. Фамилии разные: попадаются немецкие и польские. Вот, например, памятник Константину Шалыгину. Статский советник и доктор медицины умер в 1902 году на Кубе, но на Могилевщине есть три памятника на разных кладбищах, где он отмечен: конкретно здесь — со своей матерью.

Планируется, что с помощью интернет-каталога захоронений родственники смогут разыскать могилы своих предков.

 
Теги: Могилев
 
 
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Исследования проводят краеведы и молодежь.
 
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