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В Лельчицах парень в маске и с зажигалкой в виде пистолета пришел грабить сельмаг

10.07.2019 11:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лельчицах парень в маске и с предметом, похожим на пистолет, пытался ограбить магазин, но продавец не испугалась и вызвала милицию. Чем все это для него закончилось, сообщили в СК.


Фото: Следственный комитет

Инцидент произошел вечером 9 июля. В магазин зашел мужчина в маске и с предметом, по форме напоминающим пистолет. Однако продавец разглядела, что в руках незнакомца не настоящее оружие, а всего лишь зажигалка в форме пистолета. Женщина сказала об этом незваному гостю и пообещала вызвать милицию. Тому ничего не оставалось делать, как скрыться, прихватив при этом с витрины две бутылки водки и две пива.


Фото: Следственный комитет

22-летнего грабителя задержали по горячим следам в одном из дворов неподалеку от места преступления, а вместе с ним — и его 28-летнего приятеля, который следил, чтобы во время «операции» никто не зашел в здание магазина. Возбуждено уголовное дело за разбой.

 
 
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22-летнего грабителя задержали по горячим следам в одном из дворов неподалеку от места преступления, а вместе с ним и его 28-летнего приятеля, который следил, чтобы во...
 
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