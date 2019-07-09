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31-летний менеджер из Бреста разместил у себя на страничке порно: возбуждено уголовное дело
10.07.2019 11:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
31-летний житель Бреста подозревается в распространении порнографии,
По версии оперативников, мужчина создал фейковую анкету в соцсети для общения на сексуальные темы. Затем он знакомился с другими пользователями, обменивался интимными сообщениями и в дальнейшем предлагал встречу тет-а-тет. Известно, что в откровенной переписке с ним участвовали и подростки.
До встреч с несовершеннолетними дело не дошло. Однако на своей странице подозреваемый публиковал в свободном доступе материалы эротического и порнографического характера.
Кроме того, в чате, в котором состояли около 100 человек, он поделился порнографией. Мужчина пояснил, что таким образом просто развлекался.
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