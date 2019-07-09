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Кратковременные дожди и до +21°С ожидается в Беларуси 11 июля

10.07.2019 11:28 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Кратковременные дожди и до +21°С ожидается в Беларуси 11 июля
Фото из архива

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до 21 градуса тепла ожидается в Беларуси 11 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По данным синоптиков, в предстоящие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер будет северо-западный, северный 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла, днем - плюс 16-21.-0-

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Теги: Минск
 
 
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10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до 21 градуса тепла ожидается в Беларуси 11 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
 
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