|
Минчанке вернули похищенный детский велосипед, о краже которого она даже не заявляла
10.07.2019 11:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Спустя год минчанке вернули детский велосипед, о краже которого она даже не заявляла в милицию. Об этом
Изначально милиция работала по сообщению о том, что в больницу с тяжелыми травмами доставлен мужчина. Во время осмотра его квартиры, где ютились еще два человека (мужчина и женщина без определенного места жительства), милиционер обратил внимание на детский велосипед Lamborghini.
Квартирантов спросили, откуда он здесь взялся, и женщина призналась: примерно год назад она увела его с игровой площадки возле дома № 7 по улице Волоха, чтобы перепродать.
В июле СМИ, в том числе портал TUT.BY, опубликовали
«В тот день с детьми-погодками гуляла на площадке за нашим домом. Младшему тогда было всего полтора годика, — вспоминает минчанка Виктория. — Ребята стали капризничать, и мы отправились домой. Одного малыша пришлось взять на руки, поэтому велосипед оставила у подъезда. Прошло совсем немного времени, как я вернулась за ним, но Lamborghini уже и след простыл».
Женщина пыталась отыскать велосипед своими силами, интересовалась у мамочек на площадке, однако те отрицательно качали головами. В милицию обращаться не стала, ведь считала, что кража была совершена из-за ее неосмотрительности.
«Я уже давно смирилась с этим, как вдруг мне позвонил старший сын, которому 14 лет, и сказал, что на одном из интернет-порталов увидел информацию о розыске владельца украденного Lamborghini черного цвета. Внимательно рассмотрела фото и сомнений не осталось: наш. А узнала его по дефектам: было перетянуто сиденье, повреждения на ручке».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиционеры обратили внимание на приметный велосипед и отыскали владелицу.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)