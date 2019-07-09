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Минчанке вернули похищенный детский велосипед, о краже которого она даже не заявляла

10.07.2019 11:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спустя год минчанке вернули детский велосипед, о краже которого она даже не заявляла в милицию. Об этом сообщает издание «Минск-Новости» со ссылкой на Московский РУВД.

Изначально милиция работала по сообщению о том, что в больницу с тяжелыми травмами доставлен мужчина. Во время осмотра его квартиры, где ютились еще два человека (мужчина и женщина без определенного места жительства), милиционер обратил внимание на детский велосипед Lamborghini.

Квартирантов спросили, откуда он здесь взялся, и женщина призналась: примерно год назад она увела его с игровой площадки возле дома № 7 по улице Волоха, чтобы перепродать.

В июле СМИ, в том числе портал TUT.BY, опубликовали объявление от сотрудников РОВД о розыске владельцев игрушки. И получили отклик.


Фото: minsk.mvd.gov.by

«В тот день с детьми-погодками гуляла на площадке за нашим домом. Младшему тогда было всего полтора годика, — вспоминает минчанка Виктория. — Ребята стали капризничать, и мы отправились домой. Одного малыша пришлось взять на руки, поэтому велосипед оставила у подъезда. Прошло совсем немного времени, как я вернулась за ним, но Lamborghini уже и след простыл».

Женщина пыталась отыскать велосипед своими силами, интересовалась у мамочек на площадке, однако те отрицательно качали головами. В милицию обращаться не стала, ведь считала, что кража была совершена из-за ее неосмотрительности.

«Я уже давно смирилась с этим, как вдруг мне позвонил старший сын, которому 14 лет, и сказал, что на одном из интернет-порталов увидел информацию о розыске владельца украденного Lamborghini черного цвета. Внимательно рассмотрела фото и сомнений не осталось: наш. А узнала его по дефектам: было перетянуто сиденье, повреждения на ручке».

 
Теги: Минск
 
 
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Милиционеры обратили внимание на приметный велосипед и отыскали владелицу.
 
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