ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Предприниматель из Ивья попался на поставках «санкционки» в Россию

10.07.2019 12:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ивьевский предприниматель стал участником схемы поставки «санкционки» из Литвы и Польши в Россию, сообщили в КГК.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Ипэшник стал участником незаконной схемы поставки санкционной продукции. По его словам, оплата зарубежным поставщикам плодоовощной продукции (яблоки, груши, лук, капуста, свекла, персики, сливы, редис и др.) была наличными, без каких-либо документов. А на самом деле организаторы схемы платили за «санкционку» в основном со счетов оффшорных компаний.

Мужчина вносил недостоверные сведения в налоговые декларации — и, получается, с апреля 2016-го по январь 2017-го он недоплатил в бюджет более 121 тыс. рублей.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Причиненный ущерб полностью возмещен.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возбуждено уголовное дело. Причиненный ущерб полностью возмещен.
 
Новости дня
Новости общества
 
Родные игры: World of Tanks VS Национальная библиотека. Выбирайте!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика