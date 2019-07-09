|
Предприниматель из Ивья попался на поставках «санкционки» в Россию
10.07.2019 12:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ивьевский предприниматель стал участником схемы поставки «санкционки» из Литвы и Польши в Россию,
Ипэшник стал участником незаконной схемы поставки санкционной продукции. По его словам, оплата зарубежным поставщикам плодоовощной продукции (яблоки, груши, лук, капуста, свекла, персики, сливы, редис и др.) была наличными, без каких-либо документов. А на самом деле организаторы схемы платили за «санкционку» в основном со счетов оффшорных компаний.
Мужчина вносил недостоверные сведения в налоговые декларации — и, получается, с апреля 2016-го по январь 2017-го он недоплатил в бюджет более 121 тыс. рублей.
За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Причиненный ущерб полностью возмещен.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возбуждено уголовное дело. Причиненный ущерб полностью возмещен.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)