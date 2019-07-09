Предприниматель из Ивья попался на поставках «санкционки» в Россию

Источник материала: Tut.by

Ивьевский предприниматель стал участником схемы поставки «санкционки» из Литвы и Польши в Россию, сообщили в КГК.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Ипэшник стал участником незаконной схемы поставки санкционной продукции. По его словам, оплата зарубежным поставщикам плодоовощной продукции (яблоки, груши, лук, капуста, свекла, персики, сливы, редис и др.) была наличными, без каких-либо документов. А на самом деле организаторы схемы платили за «санкционку» в основном со счетов оффшорных компаний.

Мужчина вносил недостоверные сведения в налоговые декларации — и, получается, с апреля 2016-го по январь 2017-го он недоплатил в бюджет более 121 тыс. рублей.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Причиненный ущерб полностью возмещен.