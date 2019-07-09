|
Родные игры: World of Tanks VS Национальная библиотека. Выбирайте!
10.07.2019 12:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Родные игрыРодныя гульнi
У каждого человека есть базовый набор вещей и символов, которые он считает родными. Для белорусов это традиционно — родители, родина, белорусский язык. Но кроме этих бесспорных символов, которые нас объединяют, есть еще множество образов, которые также стали родными каждому из нас. Мы предлагаем определить, что из этой пары символов для вас более родное. Всего пар — 15. Каждый день будет возможность выбирать новый символ. За одну пару можно голосовать в течение пяти дней.
Выберите, что для вас роднее: World of Tanks или Национальная библиотека? Если не можете выбрать, голосуйте за оба варианта.
• Белорусская компьютерная игра, которая покорила мир
• У двух самолетов «Белавиа» фирменное оформление «танчиков», их называют «танколетами»
• В игре есть минская локация
• Известный белорусский писатель Максим Танк взял такой ник благодаря игре
• Главное книгохранилище, один из туристических и национальных символов
• В ней собраны сокровища белорусской культуры
• Деньги на ее строительство жертвовали белорусы, белорусские предприятия и организации
• Один из самых популярных объектов для шуток
Кожны чалавек мае базавы набор рэчаў і сімвалаў, якія ён лічыць роднымі. Для беларусаў гэта традыцыйна — бацькі, радзіма, беларуская мова. Але акрамя гэтых бясспрэчных сімвалаў роднасці, якія нас аб’ядноўваюць, ёсць яшчэ цэлы шэраг з’яў і вобразаў, якія таксама з’яўляюцца роднымі кожнаму з нас, але ў рознай ступені. Мы прапануем вызначыць, што з гэтай пары сімвалаў для вас больш роднае. Усяго пар — 15. Кожны дзень будзе магчымасць выбiраць новы сімвал. За адну пару можна аддаць свой голас на працягу пяцi дзён.
Выберыце, што для вас больш роднае: World of Tanks або Нацыянальная бібліятэка? Калі не можаце выбраць, галасуйце за абодва варыянты.
• Беларуская кампутарная гульня, якая скарыла свет
• Два самалёты «Белавіі» маюць фірмовыя ліўрэі «танчыкаў» і называюцца «танкалётамі»
• У гульні ёсць мінская лакацыя
• Вядомы беларускі пісьменнік Максім Танк узяў сабе нік паводле гэтай гульні
• Галоўнае кнігасховішча Беларусі, адзін з турыстычных і нацыянальных сімвалаў
• У ёй сабраныя скарбы беларускай культуры
• Грошы на яе будаўніцтва ахвяравалі беларусы, беларускія прадпрыемствы і арганізацыі
• Адзін з самых папулярных аб’ектаў для жартаў
Опрос
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У каждого человека есть базовый набор вещей и символов, которые он считает родными. Для белорусов это традиционно - родители, родина, белорусский язык. Но кроме этих...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)