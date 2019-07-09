Главное – убрать все лишнее, и тогда получаешь результат

Источник материала: Газета Авангард

«Авангард» продолжает рассказывать о наших увлеченных земляках. Сегодняшний герой – Василий Недогреенко. После выхода на заслуженный отдых он решил не сидеть без дела, а взяться за то, что всегда откладывал на потом.

Родился Василий Недогреенко в поселке Берестовка Морозовичского сельсовета в многодетной семье, где, кроме него, были еще пятеро детей. Его отец работал в милиции, а мать – в полеводческой бригаде местного хозяйства. Детство свое Василий Иванович вспоминает с особой теплотой. Как и все сверстники, он любил погонять в мяч, поиграть в подвижные игры. Был приучен к нелегкой сельской жизни и с готовностью помогал родителям по хозяйству, которое, как водится, в деревнях всегда было большое.





– Школьником о будущей профессии особо не задумывался, – рассказывает Василий Иванович. – Из предметов больше всего нравилась история. В старших классах решил, что сразу после школы пойду служить в армию, а уж потом определюсь, какой жизненный путь выбрать. Поэтому до армии успел поработать помощником комбайнера и слесарем. Службу проходил на Балтийском флоте на крейсере «Октябрьская революция». За эти годы сполна насладился морской романтикой и навсегда сохранил хорошие воспоминания о том насыщенном периоде своей жизни. Армия меня не только закалила и научила дисциплинированности, но и помогла сформировать качества, которые впоследствии пригодились в будущей профессии. Там я научился самоорганизованности и ответственности.

После увольнения в запас Василий Иванович вернулся домой, где начался новый период его жизни. Осознав, что хочет пойти по стопам отца и стоять на страже безопасности граждан, пошел на службу в милицию, тем более что с этой профессией он был знаком не понаслышке. Да и милицейские будни нисколько не пугали молодого человека, наоборот, он чувствовал в себе силы и желание помогать людям и защищать их от преступных посягательств. Начинал с дежурного, потом 10 лет был конвоиром. Волею судьбы некоторое время работал милиционером в Слуцке, куда отправился вслед за родителями, сменившими место жительства. Потом перевелся в Гомель, где окончательно осел, создав семью. На протяжении 13 лет работал в областном изоляторе временного содержания вплоть до выхода на заслуженный отдых. После вернулся на родную Будакошелевщину, где проживает и ныне.

С выходом на пенсию у Василия Недогреенко появилось свободное время, которое можно посвятить тому, что все время откладывал на потом из-за вечной занятости. В молодости он любил вырезать из дерева и рисовать, поэтому с охотой вновь взял в руки кисти и приступил к делу. Сейчас в его коллекции есть портреты и, конечно же, пейзажи, к которым он наиболее тяготеет. Причем рисует Василий Иванович не только на холсте и фанере, но и на обычных речных ракушках.

– Работать с деревом начал после службы в армии. Тогда я впервые вырезал женскую фигурку. Сейчас в моей копилке около 40 работ. Это фигурки животных и птиц, мифологические персонажи, а также сложные композиции, на выполнение которых уходит от одних суток до недели, в зависимости от вдохновения и наличия свободного времени. Готовые работы у меня долго не задерживаются, с удовольствием их раздариваю близким и друзьям, – делится умелец. – Взяв в руки деревянную заготовку, уже вижу, что из нее может выйти. Главное – убрать все лишнее, и тогда получаешь результат.

Кроме резьбы по дереву и рисования, Василий Иванович любит ходить в лес за грибами, где можно уединиться с природой, побыть со своими мыслями и полюбоваться красотой родного края. Каждый его день буквально расписан по минутам, поэтому скучать и сидеть без дела некогда. Живя в частном доме, работа по хозяйству всегда найдется. Он не собирается останавливаться на достигнутом, а и дальше будет заниматься своими любимыми увлечениями, совершенствовать мастерство и черпать вдохновение, путешествуя по красивейшим местам синеокой Беларуси. К слову, познакомиться с работами Василия Недогреенко все желающие могли в историко-краеведческом музее.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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