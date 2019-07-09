В Минске ищут женщину, которая облила здание духовной академии жидкостью, похожей на масло

Источник материала: Tut.by

В Минске разыскивают женщину, которая повредила историческое здание Минской духовной академии на Зыбицкой. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.



Фото: minsk.mvd.gov.by

Известно, что женщина находилась на Зыбицкой 13 мая примерно в 21.00. Милиция сообщает, что она повредила здание историко-культурной ценности, используя жидкость, которая похожа на растительное масло.

Судя по фото, историко-культурной ценностью является Минская духовная академия на Зыбицкой, 27.

Женщина выглядит на 60−65 лет, рост примерно 160−165 сантиметров, плотного телосложения, светлые волосы. Разыскиваемая женщина была в очках с оправой черного цвета, одета минчанка в темную одежду.

Если этот человек вам знаком, милиция просит сообщить об этом по телефону: 8 (029) 883-91-10, 288−02−02 или 102. Конфиденциальность гарантируется.