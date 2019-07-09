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В Минске ищут женщину, которая облила здание духовной академии жидкостью, похожей на масло
10.07.2019 12:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске разыскивают женщину, которая повредила историческое здание Минской духовной академии на Зыбицкой. Подробности
Известно, что женщина находилась на Зыбицкой 13 мая примерно в 21.00. Милиция сообщает, что она повредила здание историко-культурной ценности, используя жидкость, которая похожа на растительное масло.
Судя по фото, историко-культурной ценностью является Минская духовная академия на Зыбицкой, 27.
Женщина выглядит на 60−65 лет, рост примерно 160−165 сантиметров, плотного телосложения, светлые волосы. Разыскиваемая женщина была в очках с оправой черного цвета, одета минчанка в темную одежду.
Если этот человек вам знаком, милиция просит сообщить об этом по телефону: 8 (029) 883-91-10, 288−02−02 или 102. Конфиденциальность гарантируется.
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Здание на Зыбицкой является исторически-культурной ценностью
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