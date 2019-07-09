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Высадили 80 саженцев - ни один не прижился. Прокуратура недовольна озеленением Гомеля

10.07.2019 12:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокуратура Гомельской области проверила качество озеленения в Гомеле — и нашла множество нарушений. За деревьями не ухаживали, не поливали, технологии посадки не соблюдались, а аварийные вовремя не убирали.


Весной в областном центре было высажено более 14 тысяч деревьев, но, как выяснилось, прижились далеко не все.

В мае по улице Мазурова от остановки общественного транспорта «Ледовый дворец» до рынка «Прудковский» было высажено более 80 саженцев ивы высотой более 2-х метров со сформировавшейся кроной. Ни одно из деревьев не прижилось по причинам позднего срока озеленения, отсутствия плодородного слоя почвы и недостаточного полива.

На улице П. Бровки выявлено пять полностью засохших деревьев, которые в любой момент могли упасть, еще три таких дерева — в районе автозаправочной станции по улице Хатаевича.


Напротив же, здоровые деревья незаконно уничтожались. Так, к административной ответственности за незаконное удаление деревьев при строительстве одного из объектов привлечен УКС города Гомеля. Ущерб, причиненный окружающей среде, на сумму 1886 рублей предприятие возместило в полном объеме.

 
Теги: Гомель
 
 
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За деревьями не ухаживали, не поливали, технологии посадки не соблюдались, а аварийные вовремя не убирали.
 
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