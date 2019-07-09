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В Бресте огласили приговор белорусу, который воевал в ДНР

10.07.2019 12:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

10 июля в Брестском областном суде огласили приговор 44-летнему белорусу, который обвинялся в участии в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины на стороне самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.


Фото с личной страницы обвиняемого во «ВКонтакте»

Мужчину признали виновным в участии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства и назначили ему наказание в виде лишения свободы на 2 года в колонии общего режима. Суд также учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной, чистосердечное раскаяние, активное способствование выявлению преступления.

Обвиняемого заключили под стражу в зале суда. Когда на нем застегнули наручники, он спросил суд, за что его так сурово наказали.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Обвиняемый — житель Бреста Вадим. Образование среднее: окончил Ганцевичскую вспомогательную школу-интернат. До того, как уехал на Донбасс, работал на одном из предприятий Бреста. Ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи и хищения.

Службу в белорусской армии обвиняемый не проходил по здоровью, но это не помешало ему попасть в вооруженные формирования самопровозглашенной ДНР. На юго-восток Украины Вадим приехал в 2015 году. На заседании 1 июля он пояснил суду, что «записался добровольцем по идейным соображениям». Его зачислили рядовым в штурмовой полк морской пехоты. Первое время занимал должность заместителя командира боевой машины, затем перевелся на гранатометчика. Воевал под позывным «Ветерок».

Вадим принимал участие в боевых действиях в селе Коминтерново Волновахского района Донецкой области. С 3 марта по 10 июля 2016 года дислоцировался вблизи села Соханка Новоазовского района, затем — до 21 ноября — был у линии разграничения.

В 2017 году Вадим улетел в Сирию. По его словам, там он не воевал, а работал на нефтебазе. В Сирии обвиняемый провел два месяца — с 23 октября до 21 декабря. Затем вернулся в ДНР.

22 мая 2018 года брестчанина зачислили рядовым в батальон донецкой народной милиции на должность старшего стрелка. 1 августа его перевели в пулеметчики. За несколько лет участия в военном конфликте на юго-востоке Украины Вадим дважды был ранен: один раз в руку, второй — в ногу.

В конце 2018 года он уехал в Брест — якобы в отпуск. В суде он пояснил, что возвращаться назад не собирался из-за «офицерского беспредела» в вооруженных формированиях ДНР.

В Бресте мужчина написал явку с повинной и отнес ее в КГБ. В отношении него возбудили уголовное дело и взяли под стражу. Позже перевели под домашний арест.

 
Теги: Брест
 
 
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На юго-восток Украины Вадим приехал в 2015 году. Его зачислили рядовым в штурмовой полк морской пехоты.
 
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